Imagini dureroase de la înmormântarea lui Marco Iacsin, tânărul de 18 ani din Timișoara, găsit mort după un majorat

Imagini sfâșietoare au fost surprinse astăzi la înmormântarea lui Marco Iacsin, tânărul de 18 ani găsit decedat în locuința sa, după ce s-a întors de la o petrecere de majorat.

Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Marco Iacsin

Zeci de colegi și prieteni, cu lacrimi în ochi, au venit la Cimitirul din Calea Buziașului pentru a-i aduce un ultim omagiu. Într-o atmosferă copleșitoare, tinerii, vizibil marcați de tragedie, s-au sprijinit unii pe alții, încercând să-și găsească puterea de a-și lua rămas-bun. Potrivit Ziarul Timișoara, momentul a atras atenția trecătorilor, iar mai multe mașini s-au oprit în fața cimitirului pentru a privi cortegiul funerar.

Cauza morții lui Marco Iacsin

Marco s-a întors acasă în jurul orei 6:00, după ce participase la un majorat. Conform relatărilor, acesta i-ar fi cerut mamei sale o gustare înainte de a se retrage în cameră pentru a se odihni. Mama sa a plecat ulterior de acasă, iar la întoarcere, în jurul orei 16:00, l-a găsit pe fiul ei fără suflare. Din gustarea pe care i-o lăsase, Marco apucase să ia doar o mușcătură. Femeia a declarat că, la venirea acasă, fiul ei părea să se simtă bine, fără să manifeste vreun comportament neobișnuit. De asemenea, aceasta a subliniat că Marco nu consumase alcool sau substanțe interzise.

Comunitatea este în stare de șoc, iar vecinii și rudele încearcă să înțeleagă cum s-a putut întâmpla o asemenea tragedie. Marco a murit în urma unui infarct, au constatat medicii legiști.

Val de mesaje îndurerate după moartea tânărului

Decesul fulgerător al lui Marco a lăsat un gol imens în sufletele colegilor, profesorilor și celor apropiați. Un mesaj emoționant a fost publicat pe rețelele sociale de către reprezentanții liceului: „Cu durere în suflet vă anunțăm că elevul nostru Marco Iacsin (12STS) a trecut în neființă. Știrea incredibilă ne-a străfulgerat pe toți. Sincere condoleanțe familiei îndoliate și multă putere, pentru a putea trece peste acest necaz și această durere! Marco, să te odihnești în pace!”.

Un mesaj profund a fost transmis și de Zoltan, care a scris: „Dragă familie, Nu există cuvinte care să aline pe deplin durerea unei astfel de pierderi. Plecarea lui Marco, atât de fulgerătoare, este o rană adâncă și nedreaptă. Marco a lăsat în urmă nu doar amintiri, ci și lumină: un suflet frumos, un zâmbet sincer, o prezență care a atins inimile celor din jur. Chiar dacă a plecat prea devreme, urmele lui rămân vii în viețile noastre. Vă dorim putere, mângâiere și pace sufletească. Dumnezeu să vă întărească inimile și să-l odihnească pe Marco în lumina veșnică. Sincere condoleanțe!”.

Foto: Facebook; Ziarul Timișoara

