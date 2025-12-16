Ce salarii au angajații de la Lidl. Sunt peste medie în sectorul comerțului

Lidl derulează o amplă campanie de recrutare în România, având disponibile aproximativ 90 de posturi. Salariile sunt afișate transparent, chiar și pe anunțurile stradale, potrivit Business Magazin.

Ce salarii au angajații de la Lidl

Lidl România se află printre angajatorii din retailul alimentar care oferă pachete salariale atractive, cu niveluri de remunerare ce depășesc media din sectorul comerțului.

Potrivit informațiilor din anunțurile de recrutare, citate de Business Magazin, pentru poziții precum lucrător comercial sau angajat în depozit, Lidl oferă un venit mediu brut lunar de circa 7.350 de lei, respectiv 4.299 de lei net. Acest pachet salarial include salariul de bază brut, tichete de masă, bonusuri și sporuri, în funcție de norma de lucru și specificul postului.

Conform datelor raportate de angajați pe platforma undelucram.ro, salariul net pentru un angajat cu experiență poate ajunge la aproximativ 6.000 de lei lunar, incluzând tichetele de masă și bonusurile. Această sumă este considerabil peste salariul minim brut pe economie, stabilit la 4.050 de lei în 2025, și peste media salariilor din retailul românesc, informează Libertatea.

Un vânzător full-time la Lidl câștigă între 3.200 și 4.000 de lei lunar net, la care se adaugă beneficii precum tichete de masă, prime, asigurare medicală, zile libere suplimentare și oportunități de formare profesională.

Citește și: Ciprian Ciucu, acuzații la adresa lui Nicușor Dan. Ce a găsit la Primăria Capitalei: „Am avut un șoc. Lucrurile sunt mult prea grave”

Funcții de conducere

În cazul altor funcții, salariile pot fi și mai mari. De exemplu, un Retail Trainer câștigă un salariu net de 7.500 de lei, iar un Project Management Associate poate ajunge la un venit net de 7.600 de lei, incluzând bonusurile și tichetele de masă.

Pentru poziții precum Achizitor Expansiune, responsabil cu identificarea și negocierea de noi locații pentru companie, salariul net poate ajunge la 13.000 de lei, conform informațiilor de pe undelucram.ro.

Aceleași date arată că Lidl este cel mai apreciat angajator din sectorul Retail Alimentar în 2025, având un rating de 3,82 din 5, bazat pe aproape 1.500 de evaluări.

Prin comparație, în Germania, un casier Lidl câștigă aproximativ 2.775 de euro pe lună, beneficiind și de alte avantaje, informează Libertatea.

Cel mai mare magazin Lidl din România se va deschide în 2026 la București

Într-un interviu acordat Business Magazin, Alberto Chueca, CEO Lidl România, a declarat că până în 2030 se vor mai deschide 200 de magazine Lidl în România.

În 2026, Lidl va deschide în București cel mai mare magazin din România, cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați.

Foto: Shuttertock.com

Urmărește-ne pe Google News