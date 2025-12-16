Ciprian Ciucu, acuzații la adresa lui Nicușor Dan. Ce a găsit la Primăria Capitalei: „Am avut un șoc. Lucrurile sunt mult prea grave”

Ciprian Ciucu și-a luat în primire noul mandat de primar al Capitalei și susține că Nicușor Dan a lăsat o situație foarte gravă la Primărie. Mai mult, liberalul susține că dacă nu se iau măsuri, Primăria poate ajunge chiar la insolvență. Ce declarații a făcut noul primar al Bucureștiului.

Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primărie, după mandatul lui Nicușor Dan

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile generale și este noul primar al Bucureștiului. Imediat după ce a aflat rezultatele, liberalul a consultat situația financiară a administrației locale și a descoperit datorii de miliarde de lei.

Ciprian Ciucu a spus că știa despre probleme, însă nu își imagine că ele sunt chiar atât de grave după mandatul lui Nicușor Dan. Fostul edil al sectorului 6 a explicat că primăria Capitalei este foarte îndatorată.

„În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave.

Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei.

Ca să reabilitezi Piaţa Lahovari, de exemplu, e nevoie de bani. Şi eu încep anul cu 20 de milioane de lei. Bani cu care poţi să anvelopezi o scară de bloc, ca să avem o idee. Ştiam problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave”, a explicat Ciprian Ciucu, într-o intervenție la Observator.

Ce probleme are Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a explicat că Termoenergetice și STB au o situație foarte gravă, pentru că au foarte multe datorii acumulate. El a spus că va încerca să găsească soluții pentru a mai da din datorii.

„S-au acumulat datorii peste ani, la Termoenergetica, 1,2 miliarde avem datorii la STB şi nu vreau să mă duc cu mâna întinsă la Guvern (…). Lucrurile sunt mult prea grave şi dacă nu găsim o soluţie intrăm în insolvenţă.

Va trebui să găsim rapid o soluţie. Dacă nu, asta e viaţa. Eu am venit aici să fac treabă. Şi insolvenţa poate însemna că nu se mai acumulează datorii suplimentare şi reorganizarea pe baze solide.

Voi căuta soluţii semnificative, ca să degrevăm STB de o datorie de 1,2 miliarde de lei”, a spus Ciucu.

Totodată, liberalul a spus că sunt necesare restructurări mân mandatul său, care va dura 2 ani și jumătate.

„Vreau să folosesc aceşti doi ani şi jumătate să pun bazele pentru un Bucureşti care să se poată dezvolta ulterior. Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Voi fi foarte transparent, voi explica fiecare pas, nu o să răspund la telefoane, dar ne-a ajuns cuţitul la os. Dacă nu facem acum, nu se va mai face niciodată”, a explicat Ciucu.

