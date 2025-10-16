Mirabela Grădinaru, vizită la Palatul Victoria. Prima doamnă, discurs despre eliminarea violenței împotriva copiilor

Mirabela Grădinaru a avut prima apariție publică la Palatul Victoria, în cursul zilei de luni, 13 octombrie. Prima doamnă a României l-a reprezentat pe președintele Nicușor Dan la o conferință privind eliminarea violenței împotriva copiilor ce a fost organizată de Ministerul Muncii în parteneriat cu UNICEF și reprezentantul ONU.
Mirabela Grădinaru, vizită oficială la Palatul Victoria
Vizita Mirabelei Grădinaru la Palatul Victoria a fost anunțată cu doar două ore înaintea evenimentului, luându-i prin surprindere pe cei de la „Protocol”.
Prima Doamnă a ales să recicleze o rochie pe care a mai purtat-o în trecut, o creație din colecția Andreei Raicu. Partenera lui Nicușor Dan deține mai multe astfel de rochii, în nuanțe diferite. Mirabela Grădinaru a dat dovadă de o reală modestie și economie, alegând să îmbrace de mai multe ori aceeași ținută, ținând cont și de situația bugetară a țării.
Evenimentul organizat la sediul Guvernului a avut drept scop, potrivit UNICEF, „să consolideze eforturile regionale de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva copiilor și să evidențieze progresele concrete și practicile cu rezultate încurajatoare în prevenire, intervenția timpurie în cazul apariției semnelor de suferință sau vătămare”.
Mirabela Grădinaru nu a onorat doar cu prezența sa, dar a ținut și un scurt discurs în timpul evenimentului de la Palatul Victoria.
„Suntem astăzi aici pentru o cauză care privește pe toți: protejarea copiilor noștri. Într-o lume în care totul se mișcă cu o viteză uluitoare, într-o lume în care provocările zilnice ne vor face să uităm ce este cu adevărat important, ne reamintim azi că fiecare copil are dreptul la iubire, respect și ascultare”, a afirmat partenera președintelui, potrivit Libertatea.
La rândul lui, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre importanța protejării copiilor împotriva violenței.
„Protejarea copiilor împotriva violenței nu este doar o obligație legală, ci o datorie morală. Recent, am depus o propunere legislativă care pedepsește căsătoriile forțate, un pas necesar pentru a proteja fetele și pentru a transmite un mesaj clar: libertatea nu se negociază. România își reînnoiește angajamentul de a apăra fiecare copil și de a învăța permanent din experiențele și practicile bune ale partenerilor noștri regionali”, a declarat acesta.
„A pune capăt violenței împotriva copiilor este posibil și are sens din punct de vedere economic. Violența poate fi prevenită dacă acționăm colectiv și diferit, cu o abordare de ansamblu la nivel guvernamental și social”, a afirmat și Najat Maalla Mjid, reprezentanta specială a Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru la Palatul Victoria
Sursă foto: Libertatea
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.