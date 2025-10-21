  MENIU  
Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova. ANAF o declarase inactivă fiscal de două luni

Raluca Vițu
Explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri, a readus în atenția publică activitatea firmei Ampropertyconstruct SRL (cunoscută ca AMPCgaz), despre care locatarii susțin că ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înainte de incident.

Într-un comunicat oficial, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat că societatea fusese declarată inactivă fiscal încă din luna august, ceea ce înseamnă că orice activitate desfășurată ulterior se afla în afara cadrului legal.

ANAF: Firma nu funcționa la sediul declarat

Potrivit comunicatului emis de ANAF, Ampropertyconstruct SRL a fost declarată inactivă fiscal începând cu data de 8 august 2025, la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Măsura a fost luată în cadrul acțiunii „Cuibul cu fantome”, întrucât firma nu funcționa la domiciliul fiscal declarat. Conform Codului de procedură fiscală, domiciliul fiscal al unei persoane juridice este considerat sediul social sau locul unde se exercită efectiv conducerea afacerii. În cazul AMPCgaz, autoritățile au constatat că la adresa din strada Argentina nr. 25, sector 1, București, nu existau condiții legale pentru desfășurarea activităților declarate.

„Declararea în inactivitate fiscală a acestei societăți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic ‘Cuibul cu fantome’, motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat”, se arată în comunicatul ANAF.

Sediu comun cu peste 2.200 de firme, multe radiate

Firma Ampropertyconstruct SRL a fost înființată în iulie 2020 și are ca obiect de activitate lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat. La adresa sediului social, strada Argentina 25, sunt înregistrate peste 2.200 de firme, dintre care multe au fost radiate.

Pe site-ul oficial, AMPCgaz se prezintă ca fiind autorizată ANRE și ISCIR, oferind servicii de verificare și revizie a instalațiilor de gaze în București și Ilfov. Firma este deținută integral de Mircea Alexandru Nițulescu, care mai controlează și NZZ Word SRL, o companie înființată în 2025.

Locatarii susțin că firma a rupt sigiliul pus de Distrigaz

Conform unui document obținut de Antena 3 CNN, asociația de locatari din blocul afectat avea un contract semnat cu AMPCgaz chiar cu o zi înainte de explozie, pe 16 octombrie. Administratora blocului a declarat că firma le-a fost recomandată de Distrigaz Sud Rețele pentru efectuarea verificărilor și reparațiilor la instalația de gaze.

„Această firmă ne-a fost recomandată de Distrigaz pentru revizie. Contractul a fost semnat joi, iar vineri s-a produs explozia. Sigiliul fusese pus cu o zi înainte și a fost rupt de ei”, a declarat administratoarea, pentru sursa amintită mai sus.

În replică, Distrigaz Sud Rețele a transmis pentru HotNews„înștiințarea înmânată clienților, prin care aceștia sunt invitați să consulte lista firmelor autorizate de ANRE, se face în conformitate cu legislația în vigoare”.

Contractul arată că AMPCgaz deținea autorizație ANRE, iar obiectul contractului era „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”.

ANAF subliniază că, din momentul declarării inactivității fiscale, orice activitate desfășurată de AMPCgaz este considerată ilegală din punct de vedere fiscal.

