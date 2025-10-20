Ce se va întâmpla cu persoanele afectate de explozia blocului din Rahova. Ajutorul financiar acordat de autorități

După explozia care a zguduit cartierul Rahova pe 17 octombrie 2025, autoritățile locale au demarat o serie de măsuri urgente pentru sprijinirea victimelor și stabilizarea zonei. Deflagrația, provocată de o acumulare de gaze, a distrus două etaje ale unui bloc de locuințe, a ucis trei persoane și a rănit alte 20. În fața unei tragedii care a afectat sute de oameni, Primăria Capitalei și instituțiile subordonate au intervenit cu soluții de urgență și planuri pe termen mediu.

Demolarea blocului, după finalizarea anchetei

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că blocul afectat va fi demolat parțial, conform recomandărilor Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). Raportul ISC arată că imobilul nu mai îndeplinește cerințele legale de rezistență și stabilitate și prezintă un risc major de prăbușire. „Avem raportul ISC-ului, care spune că o parte din imobil trebuie desfăcută, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul”, a declarat Bujduveanu, notează Libertatea.

Demolarea propriu-zisă va începe doar după ce anchetatorii vor preda clădirea autorităților locale. PMB va contracta o firmă specializată, întrucât nu deține o echipă proprie pentru astfel de lucrări.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, afectat de suflul exploziei

Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflată în apropierea blocului explodat, a fost avariată. Suflul deflagrației a spart ferestrele sălilor de clasă, iar mai mulți elevi au fost răniți.

În prezent, cursurile se desfășoară online, iar reluarea activității fizice va depinde de avizul experților. „Cred că poate, într-o perioadă destul de scurtă, Sectorul 5 să-l pună în funcție. Dacă nu au acceptul experților să reînceapă școala, copiii vor fi relocați în alte unități de învățământ”, a precizat Bujduveanu.

Cazare, relocare și ajutor financiar pentru locatari

Primăria Capitalei a alocat un fond de urgență de 2,9 milioane de lei pentru cazarea temporară a aproximativ 320 de persoane afectate. În prezent, peste 100 de locatari sunt cazați în hoteluri puse la dispoziție de municipalitate. Locatarii au la dispoziție trei opțiuni de relocare: apartamente din fondul locativ al PMB, sprijin financiar pentru chirie pe piața liberă sau continuarea cazării temporare în hoteluri.

„Ne pregătim alături de ONG-uri, cu apartamentele proprii ale municipiului București, să le punem la dispoziție, pentru ca aceste familii să aibă unde să locuiască și să trăiască pentru o perioadă medie și lungă de timp”, a declarat primarul interimar.

Pentru familiile ale căror locuințe au devenit inutilizabile, autoritățile acordă un ajutor financiar de 1.500 de lei pentru fiecare membru. În plus, se oferă hrană, produse de igienă, consiliere psihologică și alte forme de asistență socială. Până acum, aproximativ 350 de persoane au beneficiat de consiliere psihologică.

Despăgubiri de la Allianz-Țiriac

Compania de asigurări Allianz-Țiriac a anunțat că va plăti despăgubiri integrale în valoare de 2 milioane de euro clienților afectați de explozie. Locatarii care aveau polițe active vor fi acoperiți integral pentru prejudiciile suferite.

Zona din jurul blocului a fost complet evacuată, iar accesul este restricționat pe o rază de 30 de metri, pentru siguranța populației și a echipelor de intervenție.

