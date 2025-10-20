Cine sunt victimele care au murit în urma exploziei din Rahova. Poveștile lor au emoționat o țară întreagă

Explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie 2025, într-un bloc din cartierul Rahova, Sector 5 al Capitalei, a curmat viețile a trei femei și a rănit grav alți 18 oameni. Deflagrația, provocată de o acumulare de gaze, a fost atât de puternică încât s-a auzit până în Popești-Leordeni, la peste 10 kilometri distanță. În urma anchetei, autoritățile au identificat victimele, iar poveștile lor au emoționat o țară întreagă.

Cine sunt victimele exploziei din Rahova

Mirela, 24 de ani, însărcinată

Una dintre cele mai tulburătoare pierderi este cea a Mirelei, o tânără de 24 de ani care urma să devină mamă la sfârșitul anului. Ea a fost găsită sub o placă de beton de echipele de intervenție, după ce mama ei o căutase disperată în dimineața tragediei.

Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost rănit la cap de molozul desprins din bloc, dar a fost externat. Pe rețelele sociale, prietenii și apropiații au transmis mesaje de condoleanțe, amintindu-și de Mirela ca de o persoană plină de viață, care își serbase ultima aniversare alături de fratele ei pe 1 august.

Simona, 51 de ani, soțul ei este grav rănit

A doua victimă identificată este Simona, o femeie de 51 de ani care locuia împreună cu soțul și soacra sa. În momentul exploziei, se afla în apartament cu soțul ei, care a suferit arsuri extinse și multiple traumatisme. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a fost transferat sâmbătă într-o clinică din Austria pentru tratament specializat. Trupul Simonei a fost găsit lângă blocul din fața celui în care s-a produs deflagrația, fiind proiectat de suflul exploziei. Identificarea s-a făcut prin analize ADN.

Vasilica Enache, 65 de ani, fostă avocată

Cea de-a treia victimă este Vasilica Enache, o fostă avocată în vârstă de 65 de ani, care locuia singură într-un apartament de la etajul 5, distrus complet de explozie. Trupul ei a fost găsit tot în afara blocului, iar identificarea s-a realizat tot prin probe ADN. Vasilica era cunoscută în comunitate ca o femeie discretă, dar respectată, care se retrăsese din activitate în urmă cu câțiva ani.

Cu puțin timp înainte de tragedie, Vasilica Enache a scris pe rețelele sociale: „Acolo ajungem, suflete frumoase!”. Mesajul, aparent poetic și plin de reflecție, a fost interpretat de mulți ca o premoniție, mai ales în contextul în care explozia s-a produs chiar în apartamentul ei din Sectorul 5, unde locuia și își desfășura activitatea profesională.

O adolescentă de 17 ani, victima exploziei, are nevoie de ajutor financiar

O elevă de 17 ani s-a numărat și ea printre vitimele exploziei din Rahova. Tânăra a fost internată în stare gravă la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde a fost operată de urgență pentru multiple traumatisme.

Potrivit medicilor, adolescenta a suferit fracturi costale și de coloană în urma deflagrației. A fost intubată imediat după internare, dar a ieșit cu bine din operație. Reprezentanții spitalului au transmis că starea ei este stabilă, iar fata este „conștientă și cooperantă”.

„A fost operată, este detubată, conștientă și cooperantă. Va rămâne sub supraveghere medicală strictă în perioada următoare,” au declarat oficialii Spitalului „Grigore Alexandrescu”, citați de Kanal D.

Tânăra – identificată ca Alexandra, fiica cea mare a lui Mary Neagu – se află internată în secția de terapie intensivă după ce a căzut de la etajul 7 până la etajul 5 în urma prăbușirii succesive a plafoanelor. Familia ei a lansat un apel public pentru ajutor, menționând că locuința le-a fost distrusă complet și că adolescenta are nevoie de sprijin financiar pentru intervențiile medicale și perioada de recuperare.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) a deschis centre de donații pentru victimele exploziei, unde bucureștenii pot contribui cu haine, alimente și alte resurse esențiale. Familia și apropiații ei trag un semnal de alarmă privind nevoia urgentă de ajutor.

„Alexandra este plină de viață, mereu zâmbitoare și pasionată de dans. Acum are nevoie de noi toți. Orice ajutor, orice share, orice rugăciune contează”, a scris sora ei într-o postare distribuită masiv în mediul online. Mesajul s-a răspândit rapid în mediul online, stârnind un val de solidaritate: sute de persoane au transmis gânduri de încurajare și au început să contribuie financiar pentru a sprijini cauza.

Tânăra care făcea cu mâna de sub dărâmături a fost salvată, dar refuză internarea

Printre imaginile care au emoționat o țară întreagă după explozia devastatoare din cartierul Rahova, una a devenit simbolul speranței: o tânără de 26 de ani, prinsă sub moloz la etajul 5, făcea semne disperate cu mâna către salvatori, cerând ajutor. Momentul, surprins într-o filmare virală, a fost descris de echipele de intervenție drept un miracol.

Tânăra fusese prăbușită de la un etaj superior în urma deflagrației și a rămas captivă sub o masă de beton. Cu ultimele puteri, a reușit să comunice prin gesturi cu echipele de salvare, care au reușit să o extragă în viață. Deși a fost transportată la spital pentru evaluare medicală, femeia a refuzat internarea.

Potrivit informațiilor publicate de Observator News, „tânăra de 26 de ani a fost salvată ca prin minune din ruinele blocului devastat de explozie. Deși a fost dusă la spital, femeia a refuzat internarea și a plecat acasă”. Surse medicale au confirmat că „a spus că vrea să plece acasă și nu dorește să rămână internată”.

