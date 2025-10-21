Tragedia din cartierul Rahova, unde o explozie puternică a distrus un bloc de locuințe, a lăsat în urmă familii îndoliate și întrebări fără răspuns. Printre victime se numără Mirela, o tânără însărcinată în vârstă de 24 de ani, care și-a pierdut viața în deflagrație. Mărturiile mamei, fratelui și bunicii ei conturează un tablou dureros, dar și revoltător, în care semnalele de alarmă au fost ignorate.

„Miroase foarte tare a gaz în bloc!”

Cu doar o seară înainte de explozie, Mirela i-a spus mamei sale că în bloc mirosea puternic a gaz și că se teme pentru ziua de mâine. Potrivit Antena 3 CNN, femeia a povestit că fiica ei nu putea să iasă nici măcar să ducă gunoiul din cauza mirosului insuportabil.

„Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să își facă un ceai. Am o conversație împreună cu o cunoștință, unde seara îi spune: ‘Miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc’. Este suficient”, a declarat mama Mirelei.

Aceasta a mai spus că mirosul de gaz era prezent în bloc cu două zile înainte de explozie, dar nu știe dacă cineva a intervenit sau a verificat instalația.

Fratele Mirelei, martor la tragedie

Răzvan Stanciu, fratele Mirelei, în vârstă de 17 ani, se afla lângă sora sa în momentul exploziei. Bunica adolescentului a povestit ce i-a spus acesta despre clipele cumplite în care și-a pierdut sora.

„Băiatul… ce să ne spună: ‘Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia’. Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer. Cum ‘în aer’, nu știu să vă spun mai multe”, a relatat bunica, potrivit aceleiași surse.

Răzvan a fost rănit în urma deflagrației și a fost internat la Spitalul Grigore Alexandrescu. A fost externat sâmbătă, dar continuă să acuze dureri de spate.

Mirosea a gaze și în urmă cu câteva luni

Bunica Mirelei a mai dezvăluit că nepoata ei se plânsese și în trecut de mirosul de gaz în bloc. În urmă cu două-trei luni, tânăra a chemat pe cineva să verifice aragazul, dar nu s-a identificat nicio scurgere în apartamentul ei.

„Nu știu, în urmă cu vreo trei luni sau două luni și ceva. La fel: spunea că miroase a gaze și a chemat fata pe cineva, de s-a uitat la aragaz. (…) S-a uitat, dar n-a fost o scurgere la noi. Atunci i s-a părut că miroase a gaze numai în casă la ea, dar cred că mirosea peste tot”, a mai spus femeia.

Mirela va fi înmormântată în comuna Buturugeni

Comunitatea din Buturugeni, județul Giurgiu, se pregătește să o primească pe Mirela. Familia a anunțat, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, că trupul neînsuflețit al fetei va fi adus la casa părintească, pe strada Liliacului nr. 12, unde va rămâne pentru una sau două zile, pentru ca toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o să își poată lua rămas-bun.

Mesajul transmis de mama Mirelei este o mărturie sfâșietoare a unei dureri greu de cuprins în cuvinte: „Nu există cuvinte care să poată descrie durerea unei mame care își pierde copilul… Mirela a fost lumina mea, bucuria familiei, un suflet bun, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu gata să ajute pe oricine. Într-o clipă, viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna”.

Ea a povestit că nu doar fiica sa a fost pierdută în acea zi neagră, ci și nepoțica nenăscută, iar casa care le adăpostea s-a năruit odată cu tot ce aveau. În mijlocul acestei tragedii, mama Mirelei a găsit puterea să vorbească despre sprijinul primit din partea oamenilor.

În mesajul transmis public, familia îndurerată a mulțumit tuturor celor care s-au mobilizat în aceste zile grele: „În doar câteva zile, atâția oameni — unii apropiați, alții necunoscuți — ne-au fost alături. Ați donat, ați distribuit, ați trimis mesaje, ați fost prezenți cu sufletul. Ați adus un strop de lumină într-un întuneric pe care nu credeam că-l voi putea suporta.”

Mama Mirelei a subliniat că sprijinul primit nu a fost doar material, ci și o alinare sufletească, o dovadă că fiica ei a fost iubită și că lumea încă mai are oameni cu inimă mare. „Fiecare mesaj, fiecare donație înseamnă speranță pentru noi, un pas mic spre a ne ridica din această prăpastie.”

În încheiere, familia a transmis recunoștința sa tuturor celor care au fost alături și celor care doresc să vină să își arate sprijinul și respectul. „Mirela va rămâne mereu în inimile noastre… și știu că de acolo, de Sus, zâmbește recunoscătoare pentru tot binele pe care ni l-ați oferit. Dumnezeu să o odihnească în pace. Mirela și îngerașul ei vor rămâne veșnic în inimile noastre.”

