Ana Birchall, fotografie rară cu soțul și cu fiul ei. Ce mesaj a transmis în prima zi de facultate. Fiul ei a absolvit Trinity College, la Oxford

Ana Birchall a marcat începutul unui nou an universitar într-un moment de nostalgie. Fiul ei, Andrei, a absolvit prestigiosul Trinity College din cadrul Universității Oxford. Iată ce fotografie a postat Ana Birchall și ce mesaj a transmis.

Mesajul Anei Birchall cu ocazia începutului unui nou an școlar

Începutul unui nou an universitar a fost marcat de un moment de nostalgie din partea fostului ministru al Justiției, Ana Birchall.

Ea a trăit emoții mari în prima zi de facultate a fiului ei, la Oxford, pe care le-a rememorat într-o postare cu fiul și soțul ei. Andrei are 24 de ani și a absolvit Teologia și Istoria Religiilor la Trinity College.

Politicianul a postat fotografii din curtea colegiului și din camera de cămin a fiului său.

„Astăzi mi-am adus aminte de anii mei de studenție dar, în mod special, de emoțiile simțite când l-am văzut pe fiul meu, Andruțu, în prima lui zi de student. În ochii lui am regăsit aceeași nerăbdare, aceeași curiozitate și aceleași speranțe pe care le are orice student la început de drum. A fost un moment în care bucuria, mândria și emoția s-au împletit într-un fel pe care nu îl voi uita niciodată”, a scris aceasta.

Ce mesaj a transmis tuturor studenților

Fostul ministru al Justiției a profitat de ocazie și a transmis un mesaj și studenților de pretutindeni, în care le-a urat să trăiască fiecare zi a studenției cu aceeași intensitate. Ana Birchall a vorbit și despre educație, spunând că nu e doar despre examene și note, ci și despre libertatea de a gândi, puterea și curajul de alege.

„Vă doresc să trăiți fiecare zi a studenției cu aceeași intensitate: să nu vă temeți să visați, să învățați cu seriozitate, dar și să râdeți, să greșiți și să vă ridicați, să construiți prietenii și amintiri care rămân pentru o viață și să descoperiți cine sunteți și ce vreți cu adevărat. Educația nu este doar despre examene și note, ci despre libertatea de a gândi, despre puterea și curajul de a alege și despre șansa de a schimba în bine lumea din jurul vostru.”

Ana Birchall a postat câteva fotografii alături de soțul ei și de fiul lor, marcând prima zi de facultate a tânărului. Imaginile arată cum Andrei s-a instalat în campus, iar într-una dintre fotografii apare în camera de cămin alături de mama lui.

Fostul ministru al Justiței a postat și câteva fotografii de la cununia ei cu tatăl copilului.

