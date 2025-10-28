  MENIU  
Nicoleta Luciu, dezvăluiri rare despre cei patru copii: „Șefa șefelor este Kim”. Ce pasiuni au Karol și Kevin

Oana Savin
.

Nicoleta Luciu (45 ani) este mama a patru copii, iar în momentul în care aceștia au intrat în viața ei, a ales să renunțe la televiziune și la viața publică și să se retragă alături de familia sa la Miercurea Ciuc. Acum, vedeta a decis să își refacă cariera, astfel că de câteva luni este realizatoarea podcastului „MOM” și spune că toți cei patru copii ai săi o susțin, dar o și critică.

Nicoleta Luciu, dezvăluiri rare despre copii

Nicoleta Luciu este mama a patru copii: Zsolt Jr, în vârstă de 17 ani, și tripleții Kim, Karol și Kevin, de 14 ani. Vedeta spune că aceștia îi urmăresc podcastul și chiar o critică atunci când este cazul.

„Copiii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă”, a declarat ea pentru Click.

„Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de backup, cum ar fi modelling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă bussinesul ei din care să facă bani, și un altul de rezervă”, a mai spus Nicoleta Luciu.

Vedeta și-a amintit de vremea când era la începutul carierei ș lucra în mai multe domenii pentru a se întreține.

„Și noi făceam așa când eram tinere: pe lângă școală, mai și prezentam, mai făceam hostess, stăteam la intrare și conduceam invitații. Nu ne era rușine cu munca!”, a precizat Nicoleta Luciu.

Fiul cel mare al vedetei are o iubită

Zsolt, fiul cel mare al Nicoletei Luciu are 17 ani și o iubită, despre care mama lui are doar cuvinte de laudă.

„Are tot 17 ani, e româncă, face hip-hop, are un corp foarte frumos că a făcut toată viaţa dansuri”, a dezvăluit ea.

În ceea ce îi privește pe tripleți, Nicoleta Luciu spune că fiica sa este „șefa casei” atunci când ea este plecată la București pentru filmări sau alte evenimente.

„Sunt foarte haioşi, fiecare are altă personalitate şi şefa şefelor este Kim. Eu când plec de-acasă îi spun: ”Ce fac eu faci tu. Cine nu ascultă, faci ce fac eu”. Şi n-au ce face… Cea mai mare pedeapsă pentru ei este să nu aibă telefonul o săptămână, le iau telefoanele o săptămână. ”Mă plictisesc”, ”Ia uite, fă curat în bibliotecă, uite câte cărţi ai”. După aia nu-i mai iau de-acolo: ”Vai, mami, dar ai văzut cartea asta? Am uitat de ea. Dar tu ştiai că pinguinul…” Kevin, de exemplu, e pasionat de animale, de tot ce e în aer, pe pământ şi în apă, e enciclopedie”, a povestit vedeta în podcastul ei.

Pe de altă parte, Karol este atras de artă și Nicoleta Luciu spune că are ureche muzicală, dar și o voce frumoasă: „Celălalt, Karol, e cu arta, îi place mult să cânte, cântă fain”.

Totodată, Nicoleta spune că toți cei patru copii ai săi sunt pasionați de sport, fiind deja schiori experimentați.

Dar acolo în zonă se fac mai mult sporturile: hochei, patinaj… Kim a făcut 8 ani de patinaj şi acum face schi, care l-a văzut pe Karol că s-a lăsat de hochei, de doi tot la văzut la concursuri că primeşte premii(…) Ei schiază, oricum, de mici, că îi duce taică-su peste tot în excursii, îi duce la Poiană, îi mai învoieşte de la şcoală şi schiază performant toţi”, a mai spus Nicoleta Luciu.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
