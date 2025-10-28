Nicoleta Luciu, dezvăluiri rare despre cei patru copii: „Șefa șefelor este Kim”. Ce pasiuni au Karol și Kevin

Nicoleta Luciu (45 ani) este mama a patru copii, iar în momentul în care aceștia au intrat în viața ei, a ales să renunțe la televiziune și la viața publică și să se retragă alături de familia sa la Miercurea Ciuc. Acum, vedeta a decis să își refacă cariera, astfel că de câteva luni este realizatoarea podcastului „MOM” și spune că toți cei patru copii ai săi o susțin, dar o și critică.
Nicoleta Luciu este mama a patru copii: Zsolt Jr, în vârstă de 17 ani, și tripleții Kim, Karol și Kevin, de 14 ani. Vedeta spune că aceștia îi urmăresc podcastul și chiar o critică atunci când este cazul.
„Copiii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă”, a declarat ea pentru Click.
„Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de backup, cum ar fi modelling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă bussinesul ei din care să facă bani, și un altul de rezervă”, a mai spus Nicoleta Luciu.
„Sunt foarte haioşi, fiecare are altă personalitate şi şefa şefelor este Kim. Eu când plec de-acasă îi spun: ”Ce fac eu faci tu. Cine nu ascultă, faci ce fac eu”. Şi n-au ce face…Cea mai mare pedeapsă pentru ei este să nu aibă telefonul o săptămână, le iau telefoanele o săptămână. ”Mă plictisesc”, ”Ia uite, fă curat în bibliotecă, uite câte cărţi ai”. După aia nu-i mai iau de-acolo: ”Vai, mami, dar ai văzut cartea asta? Am uitat de ea. Dar tu ştiai că pinguinul…” Kevin, de exemplu, e pasionat de animale, de tot ce e în aer, pe pământ şi în apă, e enciclopedie”, a povestit vedeta în podcastul ei.
Pe de altă parte, Karol este atras de artă și Nicoleta Luciu spune că are ureche muzicală, dar și o voce frumoasă: „Celălalt, Karol, e cu arta, îi place mult să cânte, cântă fain”.
Totodată, Nicoleta spune că toți cei patru copii ai săi sunt pasionați de sport, fiind deja schiori experimentați.
„Dar acolo în zonă se fac mai mult sporturile: hochei, patinaj… Kim a făcut 8 ani de patinaj şi acum face schi, care l-a văzut pe Karol că s-a lăsat de hochei, de doi tot la văzut la concursuri că primeşte premii(…)Ei schiază, oricum, de mici, că îi duce taică-su peste tot în excursii, îi duce la Poiană, îi mai învoieşte de la şcoală şi schiază performant toţi”, a mai spus Nicoleta Luciu.
