Cine este George Burcea. A fost însurat cu Andreea Bălan, are două fetițe și a jucat în serialul „Wednesday”

George Burcea (37 ani) este candidatul Partidului Oamenilor Tineri (POT) pentru Primăria Capitalei. Decizia actorului de a candida a luat întreaga lume prin surprindere, mai ales că acesta nu a avut până acum nicio tangență cu politica.

Cine este George Burcea

George Burcea s-a născut pe 15 ianuarie 1988 la București, într-o familie modestă. În timpul interviurilor acordate de-a lungul timpului, actorul mărturisea că copilăria și adolescența i-au fost marcate de lipsuri materiale, însă datorită ambiției sale a reușit să își depășească condiția, construindu-și o carieră solidă în industria de divertisment.

„Cel mai greu moment din copilăria mea a fost în 2003, în momentul în care am hotărât să fug de acasă. Bunicii mei dorind să rămân acolo după clasa a 8-a, să rămân la țară, să-i ajut la treabă, n-au mai dorit să suporte niște cheltuieli în plus, să mă trimită la oraș, la liceu. Eu văzând că nu și nu și nu, atunci mi-am făcut băgăjelul cu ce am avut eu, cu niște cizme și într-o dimineață, 15 iulie, dacă nu mă înșel, la ora 4 m-am trezit, mi-am pus toate hăinuțele în bagaj, m-am dus în casa mică la bunica, i-am trezit și le-am spus totul și am plecat”, a povestit George Burcea într-un interviu, în urmă cu mai mulți ani.

„Eram pierdut sincer… mă bucuram foarte tare că voi merge la liceu, că eu am mers pe ascuns și m-am înscris la liceu, ei nu știau (…) și când mi-au zis că am fost acceptat, am zis că stau oriunde. Și am dormit pe străzi, prin piețe, prin mașini abandonate, prin gunoaie, am furat mâncare. Asta până într-o zi când un amic de-al meu care stătea singur, era puțin mai mare decât mine, m-a luat în apartament la el și am stat la el”, a mai dezvăluit actorul.

Studiile și cariera

George Burcea a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale (UNATC), una dintre cele mai prestigioase instituții din România în domeniul actoriei.

După finalizarea studiilor, acesta a primit roluri în producții românești, dar și internaționale.

Burcea a apărut în filmul „Closer to the Moon”, în producția indiană „Singh Is Bliing”, precum și în thrillerul „Raaz Reboot”, unde a interpretat rolul lui Anton.

În România, actorul a jucat în mai multe proiecte de televiziune și film. Cea mai mare oportunitatea a fost distribuirea sa în rolul lui Lurch în serialul Netflix de succes „Wednesday”.

Căsătoria cu Andreea Bălan și relația cu Viviana Sposub

După o relație de mai mulți ani și două fete, George Burcea s-a căsătorit cu Andreea Bălan, însă căsnicia lor s-a destrămat după doar câteva luni de la nuntă.

„Nu am avut ce să fac. Într-o relație greșesc amândoi, iar când se ajunge la o despărțire amândoi au greșit. În situația de față, eu eram OK, eram fericită. Eu nu aveam ce să-i reproșez. Am început să-i reproșez în decembrie, pentru că el atunci și-a schimbat comportamentul. Discuțiile au început în luna decembrie. Eu atunci am observat o schimbare în comportamentul lui. El nu mai are așa drăgăstos, la fel de afectuos, el mai lipsea niște nopți de acasă și se ducea la prietenii lui. Când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Mi-a spus că nu mai simte. Că nu mai are sentimente puternice pentru mine. Am zis că este stresat și că lucrează la carte. Mă gândeam că a deschis cutia Pandorei, că nu i s-au vindecat niște răni din trecut. Eu am dat vina pe situație”, afirma Andreea Bălan la momentul respectiv.

Mai târziu, George Burcea mărturisea într-un interviu acordat Fanatik, că niciodată nu și-a dorit să se căsătorească, că a făcut acest pas de dragul Andreei Bălan.

„Ne-am căsătorit pentru că a fost nevoie să ne căsătorim. Ca să nu spun că a trebuit să ne căsătorim. Din cauza unei dorințe ale unui om. Nici măcar ca să ne reparăm relația”, spunea actorul.

După divorțul de artistă, George Burcea a cunoscut-o pe Viviana Sposub, cu care a avut o relație de mai bine de patru ani. Deși toată lumea se aștepta să ajungă cu ea la altar, povestea lor de iubire s-a destrămat brusc. După câteva luni cei doi au decis să își mai dea o șansă, dar nici de data aceasta relația nu a durat, astfel că actorul și fosta prezentatoare tv au mers pe drumuri separate.

George Burcea și problemele cu legea

În anul 2020, George Burcea a fost implicat într-un scandal de proporții, după ce a fost prins la volan sub influența drogurilor. Atunci, actorul a fost condamnat pentru unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe, ieșind pozitiv pentru un test la cocaină.

Mai târziu, numele lui George a ajuns din nou în atenția publică după ce s-a aflat că tatăl său, Ioan Burcea, și-a ucis concubina în anul 1988, cu 25 de lovituri de cuțit și a fost condamnat pentru crimă. De asemenea, bărbatul era violent în cadrul familiei.

George Burcea, candidatul POT pentru Primăria Capitalei

Deși nu a avut niciodată legături cu politica, George Burcea a anunțat pe 30 octombrie că va fi candidatul POT în lupta pentru Primăria Capitalei.

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu, adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele”, a anunțat George Burcea pe rețelele sociale.

„Numele meu este George Burcea, am 37 de ani, sunt actor și da, am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu, împreună cu POT, Partidul Oamenilor Tineri, am hotărât să ne depunem și să îmi depun candidatura pentru Primăria București. De ce? Pentru că eu pot! Și dacă eu pot, poți și tu. Și da, suntem și reali. După cum vedeți, suntem reali. Așa am fost și așa vom fi! Pentru că oamenii… Bucureștiul are nevoie de oameni reali. Are nevoie de oameni cu energie și are nevoie de oameni care să facă, nu să promită. De promisiuni ne-am săturat cu toții. 35 de ani de promisiuni… sunt foarte mulți ani! O viață de om. Da… cât mai stăm așa? Cât mai suportăm? Câte promisiuni? Cât să mai încercăm? Vă promit că eu și că noi nu suntem ca noi. Și vă promit că noi facem, nu doar vorbim”, a mai transmis George Burcea în mediul online.

