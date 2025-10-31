Elena Udrea a revenit în atenția publicului cu o postare plină de emoție, făcută din capitala Italiei, unde se află alături de fiica sa, Eva. Fostul ministru al Turismului a împărtășit un moment personal, exprimându-și recunoștința pentru faptul că poate fi alături de copilul său și că are ocazia să-i arate frumusețile lumii.

O dorință împlinită în inima Romei

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Elena Udrea face referire la celebra Fontana di Trevi, simbol al dorințelor și speranțelor turiștilor din întreaga lume. Deși tradiția aruncării unei monede în fântână nu mai este permisă după renovarea monumentului, Udrea spune că dorința ei cea mai mare a fost deja împlinită:

„Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma.”

Fiica Elenei Udrea, talentată la canto

Elena Udrea a vorbit recent despre fiica sa, Eva Maria, într-un interviu în care a dezvăluit detalii emoționante despre viața lor de zi cu zi după eliberarea sa din închisoare.

Fosta ministră a Turismului a mărturisit că Eva Maria, în vârstă de 7 ani, are o personalitate puternică și surprinzătoare și este talentată la canto.

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși, și eu mi-am descoperit oareșce talent cântând în corul bisericii din penitenciar. Mai face înot și o să mai văd dacă îi mai place ceva. De regulă, copiii vor să meargă unde merg prietenii lor. Așa că e posibil să vrea și gimnastică, tenis, volei, șah, pictură etc., în viitor. Oricum, ei au multe astfel de activități extra si la școală. Iar eu nu vreau să îi încarc programul cu tot felul de lucruri doar ca să bifeze că e ocupată. Prefer să se joace încă, să se bucure de jocurile vârstei”, a povestit Elena Udrea pentru Cancan.

Ce i-a spus Eva mamei sale după eliberarea din închisoare

După eliberarea din penitenciar, Elena Udrea a trăit un moment profund emoționant la prima întâlnire cu fiica sa, Eva Maria. Fosta politiciană a povestit cum micuța i-a împărtășit, într-un mod delicat, durerea trăită în perioada în care mama ei nu a putut fi prezentă.

Udrea a relatat că Eva obișnuiește să exprime sentimentele prin povești inventate, în care personajele reflectă trăiri reale. Una dintre aceste povești a impresionat-o profund: „Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă mămica venise.”

Fosta ministră a Turismului a mai spus că Eva își amintește cu exactitate momentele de așteptare și dezamăgire, chiar și ora la care spera că mama ei va veni: „În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase… probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit. Încă o dezamăgire.”

