Oana Roman, lecție de educație pentru influencerii din România: „M-am născut într-o familie de oameni educați. Vă rog din suflet, nu vă mai postați așa”

Oana Roman a vorbit despre un gest pe care îl consideră de foarte prost gust. Vedeta nu a mai putut să se abțină și le-a dat influencerilor o lecție de stil, eleganță și educație. Ea și-a asumat că își va atrage comentarii de sate, însă nu a mai putut să țină acest lucru pentru ea. Iată despre ce este vorba.
„Știu că este un subiect pentru care primesc mereu foarte mult hate, dar nu mă interesează. Știu că eu am avut norocul să mă nasc într-o familie de oameni educați, cu multe generații în spate. Bunicii mei au fost ambasadori, am crescut într-un anumit mediu.
Voi stați în șosete?! De ce, de ce?! Adică se adună familia să facă o poză, așa frumos, în șosete…măcar puneți niște papuci sau luați-vă pantofi, spălați-le talpa și faceți poze încălțați”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.
Ce își dorește vedeta de Crăciun
Oana Roman a povestit că de Crăciun își dorește sănătate și alinare pentru fiica ei, cauzată de lipsa tatălui său din viața micuței.
„Isa încă crede în Moș Crăciun și nu vreau să îi răpesc această bucurie. O las să îi scrie scrisoare și să îl roage să îi aducă ceea ce își dorește. În fiecare an, la finalul scrisorii, ea îl roagă frumos să aducă daruri tuturor copiilor din lume.
Și eu mi-aș dori să îi scriu și să îl rog să ne aducă sănătate și să îi aline ei durerea cauzată de o lipsă pe care eu nu pot să o umplu. Isa crește fără prezența și afecțiunea unuia dintre părinți și asta e ceva ce eu nu pot repara. Tu? Ce l-ai ruga pe Moș Crăciun?”, a spus vedeta.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.