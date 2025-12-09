Oana Roman, lecție de educație pentru influencerii din România: „M-am născut într-o familie de oameni educați. Vă rog din suflet, nu vă mai postați așa”

Oana Roman a vorbit despre un gest pe care îl consideră de foarte prost gust. Vedeta nu a mai putut să se abțină și le-a dat influencerilor o lecție de stil, eleganță și educație. Ea și-a asumat că își va atrage comentarii de sate, însă nu a mai putut să țină acest lucru pentru ea. Iată despre ce este vorba.

Oana Roman, atenționare pentru influencerii care pozează în șosete

Oana Roman le-a dat peste nas influencerilor care se postează în șosete. Conform vedetei, acesta este un gest lipsit de gust și nu înțelege cum oamenii stau în șosete acasă.

Vedeta a făcut un clip video în care și-a sfătuit prietenii de pe Instagram să nu mai facă acest lucru pentru că este nepotrivit și strică estetica fotografiei.

Ea a ținut să precizeze că vine dintr-o familie cu educație aleasă și că bunicii ei au fost ambasadori, drept pentru care în casa ei s-a ținut mereu cont de etichete și reguli.

Ea i-a rugat pe oameni să nu mai posteze în șosete și i-a întrebat care e motivul pentru care ar sta în casă în șosete.

„Știu că este un subiect pentru care primesc mereu foarte mult hate, dar nu mă interesează. Știu că eu am avut norocul să mă nasc într-o familie de oameni educați, cu multe generații în spate. Bunicii mei au fost ambasadori, am crescut într-un anumit mediu.

Din punctul ăsta de vedere, am fost privilegiată, dar nu cu bani, ci cu educație și valori. Vă rog din tot sufletul meu, vă implor, nu vă mai postați în șosete. De ce să stai în șosete în casă?!

Voi stați în șosete?! De ce, de ce?! Adică se adună familia să facă o poză, așa frumos, în șosete…măcar puneți niște papuci sau luați-vă pantofi, spălați-le talpa și faceți poze încălțați”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Ce își dorește vedeta de Crăciun

Oana Roman a povestit că de Crăciun își dorește sănătate și alinare pentru fiica ei, cauzată de lipsa tatălui său din viața micuței.

„Isa încă crede în Moș Crăciun și nu vreau să îi răpesc această bucurie. O las să îi scrie scrisoare și să îl roage să îi aducă ceea ce își dorește. În fiecare an, la finalul scrisorii, ea îl roagă frumos să aducă daruri tuturor copiilor din lume.

Și eu mi-aș dori să îi scriu și să îl rog să ne aducă sănătate și să îi aline ei durerea cauzată de o lipsă pe care eu nu pot să o umplu. Isa crește fără prezența și afecțiunea unuia dintre părinți și asta e ceva ce eu nu pot repara. Tu? Ce l-ai ruga pe Moș Crăciun?”, a spus vedeta.

