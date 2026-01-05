Oana Roman, detalii despre starea de sănătate a fiicei sale. Cum se simte Isa, după ce a dus-o la spital, de urgență

Oana Roman trece prin clipe extrem de dificile, după ce fiica ei a avut nevoie de îngrijiri de urgență. Vedeta a fost nevoită să o ducă pe Isa la spital, de urgență, în urmă cu câteva zile, iar acum vorbește despre cum se simte copilul ei. Iată cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Isa.

Isa, de urgență la spital. Ce a pățit fiica Oanei Roman

Oana Roman a vorbit despre starea fiicei sale. Se pare că aceasta se simte mai bine și nu a mai făcut febră.

În plus, Oana Roman a explicat că va pleca într-o vacanță pe care deja o plătise alături de fiica ei.

Citește și: Oana Roman îi învață pe oameni să se dea cu parfum: „Ce aveți? Nu așa se face. Degeaba vă dați așa”

„Pentru că Isa este foarte bine și nu a mai făcut deloc febră, am hotărât să plecăm în vacanța care era deja plătită. Unde credeți că plecăm?”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Isa are un plan alimentar stabilit de un nutriționist

Oana Roman a dus-o pe Isa la nutriționist, care i-a stabilit copilei un plan alimentar pe care să îl respecte întocmai.

Vedeta a explicat că procesul este foarte lung și că planul alimentar este respectat în totalitate, ba chiar îi cântărește mâncarea fiicei sale.

Citește și: Oana Roman, lecție de educație pentru influencerii din România: „M-am născut într-o familie de oameni educați. Vă rog din suflet, nu vă mai postați așa”

Se pare că Isa ar avea anumite probleme de sănătate declanșate pe fond emoțional.

„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a declarat Oana Roman pentru Antena Stars.

Isa merge săptămânal la nutriționist, iar planul său alimentar exclude zahărul și multe alte lucruri nocive pentru organism.

Mai mult, de Moș Nicolae, Isa a primit dulciuri fără zahăr.

Citește și: Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”

„A primit un calendar advent, pentru că își dorea foarte tare să primească un calendar advent. A fost foarte încântată și normal mandarine și niște dulciuri fără zahăr, ca acum ea este într-un proces, într-un tratament pe care îl face (…) A fost foarte frumos oricum”, a mărturisit Oana Roman.

Urmărește-ne pe Google News