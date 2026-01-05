Oana Roman, detalii despre starea de sănătate a fiicei sale. Cum se simte Isa, după ce a dus-o la spital, de urgență

Oana Roman trece prin clipe extrem de dificile, după ce fiica ei a avut nevoie de îngrijiri de urgență. Vedeta a fost nevoită să o ducă pe Isa la spital, de urgență, în urmă cu câteva zile, iar acum vorbește despre cum se simte copilul ei. Iată cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Isa.
Se pare că Isa ar avea anumite probleme de sănătate declanșate pe fond emoțional.
„La ea, problemele de sănătate s-au declanșat pe fond emoțional (…) Cu toată terapia pe care a făcut-o, nu a reușit să se echilibreze din punctul ăsta de vedere și e un parcurs foarte greu. Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control, la nutriționist. Trebuie să îi cântăresc mâncarea, să aibă un plan foarte bine pus la punct și trebuie să înceapă și un tratament, pentru că afecțiunile sunt multiple”, a declarat Oana Roman pentru Antena Stars.
„A primit un calendar advent, pentru că își dorea foarte tare să primească un calendar advent. A fost foarte încântată și normal mandarine și niște dulciuri fără zahăr, ca acum ea este într-un proces, într-un tratament pe care îl face (…) A fost foarte frumos oricum”, a mărturisit Oana Roman.
