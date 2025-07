Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre sarcină și întoarcerea la emisiunile „Neatza” și „Te cunosc de undeva!”: „Am stat în pat trei săptămâni”

Ilona Brezoianu a făcut dezvăluiri rare despre sarcina sa. Actrița, care este însărcinată în 21 de săptămâni cu primul copil, a spus dacă își va relua rolul de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, sezonul 22.

Ilona Brezoianu (34 de ani) și Andrei Alexandru, soțul ei, vor deveni în curând părinți pentru prima dată. Actrița, care se află în al doilea trimestru de sarcină, a spus cum se simte, dar și când va reveni la „Neatza cu Răzvan și Dani” și în spectacole de teatru. Totodată, Ilona a spus dacă-și va relua rolul de jurat la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 22.

„La Neatza voi merge și în toamnă. La teatru am luat pauză pentru că nu mai e stagiune, iar în toamnă nu pot juca pentru că e burta mare, iar la TCDU voi fi și în sezonul următor”, a spus llona Brezoianu, la Instagram Story.

Actrița a vorbit și despre simptomele din sarcină. Ilona a dezvăluit că a suferit o criză de sciatică în trimestrul 1 de sarcină din cauza căreia a fost obligată să stea timp de trei săptămâni la pat.

„Cea mai rea a fost o criză de sciatică în trimestrul 1 și neavând voie să iau mai nimic, am stat în pat trei săptămâni. Acum sunt bine”, a mai povestit Ilona, pe Instagram.

Actrița a anunțat marți, 27 mai, printr-o postare pe rețelele sociale, că va deveni mamă. În prima imagine apar ea și soțul ei, Andrei Alexandru, iar în cea de-a doua ecografia bebelușului lor. Pentru moment, jurata de la „Te cunosc de undeva!” nu a dezvăluit sexul bebelușului.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit în vara anului trecut, după mai mulți ani de relație. Cununia lor civilă a avut loc pe 20 iulie, iar cea religioasă o lună mai târziu.

În podcastul lui Bursucu’, Ilona a povestit că ea și Andrei s-au cunoscut la școala de șoferi de motocicletă.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicletă, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a povestit Ilona, în podcastul realizat de Bursucu’.