Ilona Brezoianu, planuri mari pentru anul 2025: „Sper ca din primăvară”. Cum se înțelege cu ceilalți jurați de la „Te cunosc de undeva!” / Exclusiv

Ilona Brezoianu ne-a dezvăluit cum s-a acomodat în rolul de jurat la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 21, dar și ce plan are pentru primăvara anului 2025.

Ilona Brezoianu are planuri mari pentru anul 2025

După ce a câștigat sezonul 20 „Te cunosc de undeva!”, Ilona Brezoianu (34 de ani) a primit un loc de cinste la masa juriului, alături de Ozana Barabancea, Aurelian Temișan și Mihai Petre. În exclusivitate pentru Unica.ro, actrița a dezvăluit cum s-a acomodat în rolul de jurat, dar și ce are de gând să schimbe în viața ei începând din primăvară.

„Sunt foarte bucuroasă. Întotdeauna consider că avem ceva de învățat. Învăț lucruri despre mine, așa cum am învățat și în calitate de concurentă, deși au fost lucruri pe care nu am crezut, poate, că sunt capabilă să le fac. Iată că am fost. Acum e o provocare mare pentru mine și vreau să învăț din ea, vreau să fiu din ce în ce mai bună și pe partea asta”, a spus Ilona Brezoianu, pentru Unica.ro.

Cum se înțelege cu Aurelian Temișan, Ozana Barabancea și Mihai Petre

Am vorbit cu actrița și despre chimia dintre ea și ceilalți trei jurați, Aurelian Temișan, Ozana Barabancea și Mihai Petre. Toți cei trei au avut numai cuvinte de laudă la adresa noii lor colege. La rândul ei, Ilona a punctat cât de mult respect le poartă colegilor de la masa juriului, dar și cum a evoluat relația lor de când era concurentă până la momentul prezent.

„Sunt bucuroasă că m-au primit cu brațele deschise. Nu am simțit niciun fel de reticență din partea lor. Sigur că raportarea e ușor ciudată pentru mine. Eu îi respectam foarte mult când eram concurentă și asta se întâmplă și acum. Mi-e destul de greu să mă obișnuiesc cu ideea că acum sunt și eu ca ei. Bunul meu simț îmi spune că uneori trebuie să mai și tac din gură sau nu știu. Dar uite că ușor, ușor ne împrietenim. Ne înțelegem din ce în ce mai bine, ne permitem și glume. Ei mă respectă și eu îi respect pe ei și e foarte ok”, ne-a mai dezvăluit vedeta de la Antena 1.

Provocările rolului de jurat

Am vorbit cu actrița și despre cum este influențată în modul de a juriza de faptul că a fost întâi de toate concurentă. Ilona a câștigat sezonul 20 „Te cunosc de undeva!”, alături de Florin Ristei (37 de ani).

„Eu încerc să fiu cât de obiectivă pot și să renunț cât de cât la empatia asta cu care îi privesc, pentru că îmi este foarte greu să le dau acele puncte, dacă sunt atașată emoțional de ei. Nu vreau să îi dezamăgesc, dar trebuie să mă detașez, să-i încurajez, să fiu prietena lor și să le spun că eu înțeleg prin ce trec și știu câte emoții au avut.

Știu cât de greu este să fii concurent, dar… Trebuie să-mi și fac bine treaba și să le spun atunci când au greșit sau când îi pot chiar îndruma pe partea de actorie, că eu asta jurizez. Din experiența mea, îi pot îndruma într-o anumită direcție. Poate să descopere ceva despre ei ce nu știau că pot face”, a mai spus Ilona Brezoianu, pentru Unica.ro.

Ce își dorește Ilona Brezoianu să facă în această primăvară

Am vorbit cu Ilona și despre pasiunea ei pentru mersul cu motocicleta, pasiune datorită căreia l-a cunoscut pe soțul ei, Andrei Alexandru, cu care s-a căsătorit în vara anului trecut.

„Am motocicletă, e băgată la căldură, dar nu (mai merge cu ea – n.red.). Am căzut cu trotineta și am frică, nu mai pot să mai merg. M-am lovit, da, m-am lovit la cap. Nu am nicio problemă, doar că m-am speriat. Am luat contact cu asfaltul și-ți dai seama că, dacă iei contact cu asfaltul, înțelegi că e dureros și ești mai precaut.

Dar sper ca din primăvară, când vine sezonul, să mă urc ușor-ușor înapoi, fiindcă nu-mi doresc să vând motocicleta. Îmi doresc să mai merg cu ea, dar vedem”, ne-a povestit actrița.

Ilona Brezoianu, impresionată de complimentul unui admirator

Nu în ultimul rând, am vorbit cu Ilona Brezoianu despre avantajele și dezavantajele celebrității. Actrița ne-a mărturisit că niciodată nu și-a dorit să nu fie recunoscută în spații publice. Chiar dacă are o zi mai proastă, interacțiunea cu oamenii care o apreciază o încarcă pozitiv.

„Îmi place ce mi se întâmplă. În general, oamenii care mă abordează, îmi spun lucruri frumoase. Eu vreau să fac oamenii să se simtă bine, să râdă. Chiar ieri m-am întâlnit cu cineva care mi-a spus că sunt o inspirație și că mă urmărește de foarte mult timp și consideră că am un parcurs foarte frumos și că își dorește să fie ca mine. Și chiar m-a impresionat, pentru că el consideră că sunt un om care a avut un parcurs frumos, natural, doar pe meritele mele, și mă impresionează când cineva îmi spune așa ceva. Sper că pot fi inspirație și pentru alții”, a încheiat Ilona Brezoianu, pentru Unica.ro.

Foto: Instagram/@ilona_brezoianu

