Pepe, detalii spumoase despre sezonul 21 „Te cunosc de undeva!”. Cum a reacționat când a aflat că Ilona Brezoianu s-a alăturat juriului: „Își permite cu toată lumea” / Exclusiv

Pepe ne-a oferit detalii din culisele sezonului 21 „Te cunosc de undeva!”, care are premiera sâmbătă, 15 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Prezentatorul TV ne-a spus ce iubește cel mai mult la acest proiect, dar și cum s-a acomodat actrița Ilona Brezoianu, câștigătoarea sezonului 20 „Te cunosc de undeva!”, în rolul de jurat.

Cum a reacționat Pepe când a aflat că Ilona Brezoianu s-a alăturat juriului „Te cunosc de undeva!”

Într-un singur cuvânt, Pepe (45 de ani) descrie sezonul 21 „Te cunosc de undeva!” drept „efervescent” și mărturisește că se simte foarte confortabil în postura de gazdă, după mai multe sezoane în calitate de concurent și unul în calitate de jurat. Cântărețul admite însă că cea mai ofertantă și distractivă ipostază este cea de concurent.

În exclusivitate pentru Unica.ro, artistul a dezvăluit cum a primit vestea că Ilona Brezoianu (34 de ani), câștigătoarea sezonului 20 „Te cunosc de undeva!”, s-a mutat de pe scenă la masa juriului.

Citește și: Pepe, despre ajutorul oferit de Yasmine Ody după divorț: „Nu știu cum m-aș fi descurcat, mai ales cu fetele”

„Își permite cu toată lumea.”

„Ilona se simte ca acasă pentru că ea cunoștea foarte bine proiectul «Te cunosc de undeva!». Noi toți am îndrăgit-o de pe vremea când era concurentă și când am aflat că va fi la masa jurului ne-am bucurat. Ilona e om de televiziune, e om de teatru. Ilona știe ce înseamnă emisiunea, a trecut prin toate emoțiile concurenților, a și câștigat sezonul trecut. E iubită de toată lumea și își permite cu toată lumea cumva. E ce trebuie.

Iar pentru mine, noutatea de fiecare dată înseamnă concurenții și personajele, mai mult decât membrii juriului sau prezentatorii. Noutatea înseamnă cei care formează cuplurile, care sunt cu toții noi în proiectul «Te cunosc de undeva!». Ei sunt cei care au emoții mai mari și care nu știau exact la ce să se aștepte. Ei sunt noutatea. Concurenții”, ne-a spus Pepe, la avanpremiera sezonului 21 „Te cunosc de undeva!”.

Citește și: Pentru ce meniu interesant au optat Pepe şi Yasmine Pascu la nunta lor fără dar: „Trebuie să mă felicit pe mine că am avut încredere”

Dezavantajul celebrității. „Toți ne dorim intimitate, toți ne dorim liniște.”

În cadrul aceluiași interviu, Pepe ne-a mărturisit că au existat multe momente în care și-ar fi dorit să poată trece neobservat, deși este persoană publică. Totuși, solistul își asumă alegerea și recunoaște că îl și bucură atenția admiratorilor săi.

„A, sunt multe astfel de situații. Sunt multe astfel de situații și mi-e greu să mă opresc la o simplă situație. Na, toți ne dorim intimitate, toți ne dorim liniște. Nu știu, poate ești foarte obosit după o serie de evenimente și vrei să urci într-un avion și vin toți la poze și tu dormi pe tine și ești obosit. Sunt multe situații de genul ăsta. Dar ne asumăm viața de artist și ne place”, ne-a mărturisit.

Citește și: De ce a revenit Raluca Pastramă la numele de familie al lui Pepe, Pascu, după divorțul de Ibrahim Hanifi: „E cel mai ok”

A plecat transformat în Carla’s Dreams de la emisiune

Nu în ultimul rând, Pepe ne-a spus în ce personaje a plecat transformat de la emisiune și care au fost reacțiile oamenilor cu care s-a întâlnit.

„Am plecat transformat și am mers pe stradă fără să întoarcă nimeni capul după mine. Nu păream ciudat. Eram transformat foarte bine, nu mai știu cine era, mi se pare că ceva rocker. Aveam mustață lungă, părul lung, nu mai știu, mi se pare că de la Cargo. Dar de vreo două, trei ori am plecat transformat. Am plecat o dată și Carla’s Dreams. M-am dus acasă să-mi bucur copiii. M-am dus direct acasă, nu m-am oprit în niciun loc public. Dar când am fost în mall (transformat în alte personaje – n.red.). Eram fericit, nu mă recunoștea nimeni (râde)”, a mai spus Pepe, pentru Unica.ro.

Foto: Captură video; Instagram/@pepe.ro

Urmărește-ne pe Google News