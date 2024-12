De ce a revenit Raluca Pastramă la numele de familie al lui Pepe, Pascu, după divorțul de Ibrahim Hanifi: „E cel mai ok”

Raluca Pastramă a explicat de ce a revenit la Pascu, numele de familie al primului soț, Pepe, după divorțul de al doilea soț, Ibrahim Hanifi.

De ce a revenit Raluca Pastramă la numele de familie al lui Pepe, Pascu, după divorțul de Ibrahim Hanifi

Raluca Pastramă (33 de ani) și Ibrahim Hanifi (29 de ani) au semnat actele de divorț luni, 2 decembrie 2024, după ce s-au judecat la tribunal timp de mai multe luni pentru programul fiicei lor, Maryam, în vârstă de 2 ani.

Raluca Pastramă este foarte bucuroasă că domiciliul lui Maryam a fost stabilit la ea și a explicat de ce a revenit la numele Pascu după divorțul de Ibrahim Hanifi.

„E cel mai ok”.

„Nu a fost neapărat alegerea mea, eu credeam cumva că voi reveni la numele Pastramă, dacă ați văzut și alte declarații de-ale mele de acum ceva timp. Eu cumva eram sigură că voi reveni la numele Pastramă. (…) Dar, dacă instanța a hotărât să fiu Pascu, voi rămâne la Pascu. Ținând cont că Rosa și Maria sunt Pascu, cred că ar fi mult mai ok. Voi rămâne la Pascu, e cel mai ok”, a declarat Raluca Pastramă în emisiunea „Viața fără filtru”, potrivit Spynews.ro.

Raluca Pastramă are două fiice din mariajul cu Pepe. Maria și Rosa locuiesc cu tatăl lor, cu actuala lui soție, Yasmine Pascu (Ody), și cu fratele lor mai mic, Pepe Jr. Într-un interviu pentru Fanatik.ro, Pepe a spus cum se simt fiicele lor după ce au dat declarații în fața judecătorilor, în procesul intentat de mama lor, care își dorește să petreacă mai mult timp cu ele.

Cum se simt fiicele mari ale Ralucăi Pastramă după ce au dat declarații în fața judecătorilor

„Copiii sunt foarte fericiți. Copiii au dat declarații în fața judecătorilor și-au spus… Nici nu mai vreau să intru în subiect. Normal că poate își mai pun întrebări, dar ele sunt cât se poate de departe de tot ceea ce a apărut. Fiind tot timpul cu ele, nu stau nici pe net, nici pe TV să vadă ce se întâmplă. Adică le țin departe, nu le obosim mintea cu așa ceva”, a spus Pepe, pentru sursa citată.

Încântată de cum s-a încheiat procesul cu Ibrahim Hanifi, Raluca Pastramă așteaptă decizia în procesul cu Pepe.

Când le poate vedea Raluca Pastramă pe Maria și Rosa

„Credeam că va mai dura procesul (cu Ibrahim Hanifi – n.red.). Nu știam că va dura atât de puțin. Știam că acest gen de proces durează mult. Când doamna judecător a zis că rămânem în pronunțare am avut un șoc. Nu mă așteptam, îmi era cumva teamă de acest final, aveam o frică. În câteva ore am aflat și decizia finală. Avocatul mi-a dat vestea, am fost foarte fericită.

Am divorțat amiabil, de comun acord, fără culpă. Nu avem nimic de împărțit. Am avut un fel de înțelegere de separație de bunuri. Nu avea rost să ne acuzăm unul pe celălalt. La noi a fost discuția doar de copil. Fiecare a venit în instanță cu ce a putut pentru a câștiga copilul”, a spus în emisiunea „Viața fără filtru”, potrivit Spynews.ro.

Acum, Raluca Pastramă speră la o decizie favorabilă și în procesul cu Pepe, pentru a petrece mai mult timp cu fiicele ei. În prezent, Raluca și Pepe au custodie comună, cu domiciliul fiicelor lor la artist. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” a declarat că Raluca le poate vedea pe fiicele lor oricând dorește, dar că ea nu a făcut acest lucru. Raluca a solicitat în instanță stabilirea unui program în care Maria și Rosa să stea o săptămână la ea și una la Pepe, lucru cu care artistul nu este de acord.

