Raluca Pastramă, dezvăluiri din căsnicia cu Pepe: „A fost o luptă”. De ce s-a măritat cu Ibrahim Ibru

Raluca Pastramă a făcut dezvăluiri din timpul căsniciei cu Pepe, pe care îl acuză că ar fi „diabolic”, și spune că a ales să se mărite cu Ibrahim Ibru tocmai din cauza răcelii pe care a simțit-o în timpul mariajului cu artistul. Aceasta a explicat că cel de-al doilea soț al ei era foarte atent cu ea și îi arăta iubirea de care nu a avut parte cu Pepe.

Raluca Pastramă, dezvăluiri din căsnicia cu Pepe

Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo” realizat de Teo Trandafir, unde și-a expus partea de poveste, după ce în urmă cu câteva săptămâni între ea și Pepe a izbucnit un adevărat scandal. Bruneta, care a fost intens criticată că și-a lăsat fetele în grija fostului soț, a precizat că au custodie comună, iar Rosa și Maria stau la ambii părinți. De asemenea, aceasta a susținut că Pepe este o persoană „rece”, „calculată” și „diabolică”.

„Procesul l-am intentat în momentul în care el a făcut o faptă ce se pedepsește penal către una dintre fetele noastre. Și acolo s-a întâmplat jihadul. Acolo au intervenit toate aceste manipulări și media și asupra lor. Fetele mele la momentul ăsta au psiholog. De ce psiholog? De ce simt el nevoia să aibă fetele mele psiholog dacă el simte că este totul în regulă? Sunt foarte multe dedesubturi. (…) S-a întâmplat un lucru ce a afectat-o foarte mult emoțional pe Rosa. Și a devenit foarte fricoasă, foarte ascunsă, temătoare”, a afirmat Raluca Pastramă.

Cu această ocazie, Raluca vrea să distrugă înțelegerea parentală făcută la divorț și cere un act clar prin care fetele să aibă un program bine stabilit cu ambii părinți.

De ce a ales să se mărite cu Ibrahim Ibru

Raluca Pastramă a explicat că între Pepe și Ibrahim este o diferență foarte mare, Pepe fiind o persoană rea și manipulatoare, în timp ce Ibrahim este o persoană bună.

„Pepe e foarte calculat, Pepe este un om diabolic, foarte calculat. Nu îl știam așa. Am crezut și cred în continuare în bunătatea lui. (…) Este un foarte bun manipulator și asta face cu toți oamenii din jurul lui. El așa a reușit în viață, din punctul meu de vedere”, a spus Raluca.

Aceasta a explicat și de ce a ales să se mărite cu Ibrahim, deși știa că relația lor nu va rezista.

„Eu când l-am cunoscut pe Ibrahim am dat-o dintr-o extremă în alta. Eu cu Pepe nu am simțit focul ăla, adică să simt că Doamne, mor de tine, ești lumina ochilor mei, dragostea sufletului meu, pentru tine mut munți. Cu Pepe a fost totul liniștit, nu am simțit niciodată vreo dragoste extraordinară, totul a fost așa din rău în rău, a fost o luptă, permanent o luptă. Relația noastră a fost de la început plină de piedici, plină de oameni care au venit să ne facă rău. Am terminat-o urât și am dat de Ibrahim, care m-a făcut să trăiesc copilăria. Știu că e foarte ciudat, oamenii vin și spun „Băi, aveai deja o experiență, deja aveai niște ani..”. Am terminat-o urât și am dat de Ibrahim, care m-a făcut să trăiesc copilăria”, a explicat Raluca Pastramă în podcastul lui Teo Trandafir.

Ibrahim i-a arătat că o relație poate fi frumoasă și plină de iubire, una cum nu mai avusese până atunci.

„Vine Ibrahim care nu se dezlipește de mine, care vine oriunde după mine, pentru care sunt lumina, soarele, luna, am simțit tot ce nu am simțit în toți anii ăștia. M-am simțit dorită, vrută, m-am simțit frumoasă, lucru pe care eu nu l-am mai simțit de foarte mulți ani, adică eu nu mă mai simțeam frumoasă, nu m-am simțit dorită. Mă simțeam doar o femeie din casă, o femeie care trebuie să fie acolo și să aibă grijă de tot ce se întâmplă, iar omul ăsta vine și îmi dă tot ce nu am avut în anii ăștia. Deși am știut că este o greșeală, am știut, am simțit, dar… (…) Deși cunoșteam părți din trecutul lui, nu tot, m-am înhămat la asta și am simțit că îl iubesc foarte, foarte mult. Fetele orice aveau nevoie el era mereu acolo, oriunde mergeam el era alături de mine. O iubire din aia vezi numai în filme, cu de toate, și cu nebunie și cu gelozie, dar mai multă gelozie și dezechilibru mai mare”, a continuat ea.

Pe de altă parte, Raluca Pastramă spune că relația lor nu avea cum să reziste întrucât Ibrahim Ibru încă nu este suficient de matur pentru a-și întemeia o familie.

„Eu nu am știut să văd toxicitatea din situația asta, pentru că nu am mai avut parte de ea. Eu am văzut în relația mea cu Pepe o stabilitate și o siguranță. Din păcate era clar că nu avea cum să reziste relația dintre noi. El încă se maturizează, el mai are foarte mult până să se maturizeze, are destul de multe vicii, are multe probleme și de comportament, e cale lungă să poată ajunge familist”, a precizat ea.

