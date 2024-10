Oana Roman intervine în scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă. Ce fel de tată este artistul: „Asta e ceea ce văd eu”

Oana Roman a oferit detalii din culisele scandalului dintre Pepe și Raluca Pastramă. Fosta prezentatoare de televiziune a spus ce a remarcat despre Pepe în rolul de tată. În prezent, Raluca luptă în instanță pentru renegocierea domiciliului fiicelor pe care le are cu artistul.

Oana Roman a spus ce fel de tată este Pepe: „Asta e ceea ce văd eu”

Oana Roman leagă de mai mulți ani o prietenie cu Pepe și, implicit, cu partenerele lui de viață. În 2021, prezentatorul de la Antena 1 a divorțat de a doua soție, Raluca Pastramă, după nouă ani de căsnicie. După divorț, domiciliul fiicelor lor, Maria și Rosa, s-a stabilit la artist. Acum, Raluca vrea ca fetele să locuiască o săptămână la ea, una la tatăl lor, lucru cu care Pepe nu este de acord. În ultimele zile, scandalul dintre cei doi foști parteneri de viață a degenerat serios, după ce s-au acuzat reciproc de consum de substanțe interzise.

Contactată de Fanatik.ro, Oana Roman a oferit o declarație scurtă despre scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă.

„Sincer, nu am ce să comentez de rău. Ei știu care e situația, eu nu pot să mă bag. Ce știu e că el are grijă de fete impecabil și că le crește foarte frumos. Asta e ceea ce văd eu. Pot să spun că e un super tată și că are super grijă de ele. Noi ne vedem des și eu văd cât sunt de bine fetele, fericite și îngrijite. El chiar le oferă tot și mai ales le oferă iubire și mediu stabil”, a declarat Oana Roman, pentru sursa citată.

La rândul ei, Oana Roman a divorțat de Marius Elisei, alături de care are o fiică, Isabela, în urmă cu mai mult timp.

Raluca Pastramă, în proces și cu al doilea soț, Ibrahim Ibru

Pepe reprezintă pentru Oana Roman fratele pe care și l-a dorit întotdeauna. Cântărețul trece prin momente dificile în prezent, din cauza procesului cu mama fetițelor lui.

Pepe și-a refăcut viața alături de make-up artista Yasmine Ody, despre care Raluca Pastramă susține că a fost una dintre cele mai apropiate prietene ale ei. Pepe și Yasmine s-au căsătorit în primăvara anului 2022, în secret, înainte de nașterea fiului lor. Pepe Jr. s-a născut pe 7 iunie 2022. Prezentatorul TV și make-up artista au făcut cununia religioasă și nunta anul acesta, de ziua fiului lor.

Raluca Pastramă are proces deschis și cu al doilea soț, Ibrahim Ibru. Raluca și Ibrahim au fost căsătoriți între anii 2022 și 2023 și împreună au o fetiță, Maryam. Cei doi au stabilit că vor împărți în mod egal custodia și domiciliul fetiței lor. Raluca este de părere că Ibrahim, Pepe și avocatul Adrian Cuculis s-au aliat împotriva ei pentru a-i lua copiii.

