Raluca Pastramă, declarații neașteptate despre actuala soție a lui Pepe. „Ei aveau o relație de dinaintea divorțului nostru”

Raluca Pastramă a avut o intervenție în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, în cadrul căreia a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu actuala soție a lui Pepe, Yasmine Pascu (Ody).

Raluca Pastramă, declarații neașteptate despre actuala soție a lui Pepe

Raluca Pastramă și Pepe se află în plin scandal, după acuzațiile dure pe care și le-au adus unul altuia. Fosta soție a artistului dorește să schimbe domiciliul fetelor pe care le are cu acesta și care locuiesc la el, iar Pepe face tot posibilul ca Maria și Rosa să rămână la el. Pe acest fond, între cei doi au izbucnit o serie de tensiuni care par să escaladeze de la o zi la alta. Cei doi își aruncă acum cuvinte grele, acuzându-se reciproc de diverse lucruri care nu le fac cinste.

Într-o intervenție în emisiunea prezentată de Dan Capatos, Raluca Pastramă a vorbit, printre altele, și despre actuala soție a lui Pepe, Yasmine Ody. Ea spune că era prietenă bună cu ea în timpul căsniciei cu artistul, dar și că relația celor doi ar fi început înainte ca ea să divorțeze de cântăreț.

„Fata aceea mie mi-a fost prietenă. Ea a fost prietenă cu noi ani de zile. Ea venea cu bărbatul ei la noi în casă, adică el se împrietenise cu bărbatul ei. Îl machia pe el. Ea a dormit cu mine în pat. Pepe pleca la cântări și ea dormea cu mine în pat. Ea a fost foarte prietenă cu mine, și nu doar cu mine, cu toată familia lui. Toată familia lui știa de ea și că ei aveau o relație de dinainte. Ei aveau o relație de dinaintea divorțului nostru. El a mers la sigur, dar asta este o altă discuție„, a declarat Raluca Pastramă la „Un show păcătos”.

Fosta soție a lui Pepe a mai spus că a luptat pentru a nu se ajunge la divorț și spune că Pepe a fost cel care nu s-a implicat și nu și-a dorit să continue. În plus, a mai precizat Pastramă, familia artistului nu ar fi plăcut-o niciodată.

Citeşte şi: Pentru ce meniu interesant au optat Pepe şi Yasmine Pascu la nunta lor fără dar: „Trebuie să mă felicit pe mine că am avut încredere”

Citeşte şi: Cum au reacționat fiicele lui Pepe când au aflat de relația artistului cu Yasmine Ody, după divorțul de Raluca Pastramă: „A fost o tatonare”

Citeşte şi: Pepe, acuze dure la adresa Ralucăi Pastramă: „Eu am depus filmările în instanță!” Artistul spune că are imagini compromițătoare cu fosta soție

„Nu s-a consumat repede, pe toată perioada asta de căsnicie pe care am avut-o noi, am tras, am luptat, am tras, am vrut, am încercat și am făcut tot posibilul să fie bine. Nu s-a putut, el nu voia această căsnicie, voia doar partea asta, să o aibă acolo.

Implicare zero din orice punct de vedere. Încă de la început nu a mers această căsnicie. (…) Familia lui a fost foarte împotriva noastră, ne-a făcut foarte mult rău. (…) Eu eram un copil foarte bun. Eu am fost un copil extraordinar, am fost un copil care și-a dorit cu adevărat o familie. Nu m-a iubit niciodată mama lui Pepe și nici nu s-a bucurat niciodată. Nu știu ce au avut împotriva mea că eu nu pot să înțeleg”, a adăugat Raluca Pastramă..

Pepe, despre relația cu Yasmine: „A început după divorțul meu de fosta soție, la câteva luni”

În urmă cu câteva săptămâni, Pepe a vorbit despre idila lui cu actuala soție, precizând că a debutat la câteva luni după divorțul de Raluca.

„Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție, la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele”, a spus Pepe, în septembrie, pentru cancan.ro.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News