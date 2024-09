Cum au reacționat fiicele lui Pepe când au aflat de relația artistului cu Yasmine Ody, după divorțul de Raluca Pastramă: „A fost o tatonare”

Viața lui Pepe nu este doar un șir de hituri muzicale și apariții TV, ci și o poveste de familie emoționantă. După două căsnicii terminate la tribunal, artistul a găsit fericirea alături de Yasmine Ody, femeia care i-a dăruit un băiețel. Însă, nu doar relația lor este de interes pentru fani, ci și cum au reacționat fiicele sale, Maria și Rosa, când au aflat despre noua parteneră a tatălui lor.

Reacţia fiicelor lui Pepe despre relaţia artistului cu Yasmine

După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe și-a păstrat relația strânsă cu fiicele sale. Custodia fiind comună, Maria și Rosa au decis să locuiască alături de tatăl lor, o alegere care a consolidat legătura dintre artist și copiii săi. Când Yasmine Ody a intrat în viața lor, artistul a mărturisit că procesul a fost unul natural. Deși relația sa cu Yasmine nu a început imediat după divorț, când fiicele sale au cunoscut-o, ele au simțit o conexiune instantanee, potrivit declaraţiilor oferite de acesta pentru cancan.ro.

„Relația cu Yasmine a început după divorțul meu de fosta soție la câteva luni. Am fost invitat la ziua ei, a fost prima femeie cu care am fost văzut în public. Nu a început din prima, a fost o tatonare. Pe Yasi o știam de mult timp, am fost vecini din copilărie, dar e mult mai mică decât mine. Am interacționat, am ieșit de câteva ori și am invitat-o la mine în vizită. Iar fetele mele au insistat. Se înțelegeau foarte bine, Yasi a fost foarte prietenoasă cu fetele”, a spus Pepe pentru cancan.ro.

Ce rol au jucat fiicele lui Pepe în căsătoria cu Yasmine

Este clar că Maria și Rosa au avut un impact major în decizia lui Pepe de a-și întemeia o nouă familie cu Yasmine. Deși nu a fost „împins” de copiii săi să facă acest pas, Pepe a mărturisit că încrederea și bucuria fetelor au contat enorm.

„Când îți vin fetele și îți spun: ‘Nu rămâne și Yasi la noi, te rog?’, realizezi cât de mult înseamnă asta pentru ele”, a mai explicat artistul pentru sursa menţionată anterior.

Pepe este un tată extrem de implicat şi pune mare preț pe opinia copiilor săi. Artistul a sublinia şi cât de importantă este comunicarea deschisă în relația părinte-copil.

„Sunt genul acela de tată care comunică foarte mult cu copiii săi și care are încredere în ei, chiar dacă mai greșesc”, a mai dezvăluit el.

Ce fel de tată este Pepe

Deși pentru mulți poate părea complicat să gestionezi relațiile într-o familie extinsă, Pepe susţine că orice e posibil cu dragoste și deschidere. Maria și Rosa nu doar că au acceptat-o pe Yasmine, dar s-au și bucurat de prezența ei în viața lor. Relația dintre ele și noua parteneră a tatălui lor a evoluat frumos, iar acum Yasmine face parte din viața lor de zi cu zi, alături de fratele lor mai mic, Pepe Jr.

Artistul este conștient de provocările pe care le implică creșterea copiilor într-un astfel de mediu, însă consideră că acestea îi pregătesc pentru viață.

„Dacă îi protejezi prea mult, nu vor fi persoanele de care tu ești mândru. Trebuie doar să le deschizi ochii și de multe ori să-i lași să vadă cum este”, a spus Pepe pentru cancan.ro.

