Pepe, detalii despre mariajul cu Yasmine Ody. Cum fac față situațiilor dificile: „I-am explicat ce se va întâmpla cu noi în următorii zece ani” / EXCLUSIV

Pepe trăieşte o poveste de iubire intensă alături de Yasmine Ody, femeia care i-a oferit stabilitatea și sprijinul de care avea nevoie. În cadrul emisiunii noastre, Fresh by Unica, artistul a vorbit deschis despre mariajul său, despre felul în care gestionează momentele dificile și despre cum își construiește viitorul alături de soția sa.

Pepe, un romantic incurabil

Pepe ne-a dezvăluit la Fresh by Unica despre cum gesturile mici fac diferenţa într-o relaţie şi cum respectul şi atenţia reciprocă sunt estenţiale. Aspecte pe care el le respectă întru totul în mariajul cu Yasmine Ody. Mai mult de atât, artistul a ţinut să precizeze că iubirea nu se sărbătorește doar o dată pe an, ci este un sentiment care trebuie hrănit zilnic.

„Pentru mine Valentine’s Day trebuie să fie în fiecare zi. În fiecare zi e Valentine’s. Mie mi se pare că e mai important să te bucuri de relația pe care o ai și să spui un mulțumesc, să oferi un pupic, o mângâiere și o atenție zilnic, nu doar într-o anumită zi”, ne-a spus Pepe la Fresh by Unica.

Ce iubește Pepe cel mai mult la soţia lui, Yasmine Ody

Pepe a fost mereu un bărbat pasional, care nu s-a sfiit să își exprime sentimentele. Însă ceea ce îl face cu adevărat fericit alături de Yasmine Ody este sprijinul necondiționat pe care aceasta i-l oferă.

„Mă consider un bărbat care atunci când simte şi are nişte sentimente, indiferent de ce tip sunt ele, le expune. Adică nu am niciun fel de probleme. Mie dacă nu-mi place de cineva, se vede”, ne-a mai dezvăluit acesta.

„La Yasmine iubesc așa cum e ea cu totul. Nu cred că am lucruri pe care le iubesc mai mult și altele mai puțin. E important să apreciezi omul de lângă tine. Să-ți dai seama atunci când dai de o persoană care te ajută, te sprijină, te înțelege, e lângă tine în orice fel de moment și nu te atacă din niciun motiv. Și asta mi s-a întâmplat cu ea. Mi s-a părut că a fost și este și va fi lângă mine la bine și la greu”, ne-a mai spus artistul.

Ce i-a spus Pepe lui Yasmine Ody înainte să îşi facă publică relaţia

Pepe nu s-a ferit niciodată să vorbească despre viața lui tumultoasă. Artistul a recunoscut că a trecut prin multe provocări în viaţa personală, dar și-a învățat lecțiile și încă de la început și-a dorit ca Yasmine, cea care i-a devenit ulterior soţie, să înțeleagă exact în ce se implică atunci când a ales să-i fie alături.

„Toată viața mea am trecut prin cumpene cu toată lumea. (…) Adică oricum a existat și există o comunicare foarte clară între noi și aşa a fost de la bun început. Adică din experiențele pe care le-am mai avut, eu i-am explicat ce se va întâmpla cu noi următorii 10 ani. Şi i-am zis că dacă îți place filmul ăsta complicat, hai să ne uităm la el. Dacă vrei să ajungi la destinație pe drumul ăsta întortocheat, plin de gropi și de serpentine… S-a transformat totul într-o călătorie pentru toată viața”, ne-a mai spus Pepe la Fresh by Unica.

Pepe şi Yasmine, un mariaj solid, în ciuda trecutului zbuciumat

În prezent, Pepe este mai fericit ca niciodată. Relația sa cu Yasmine Ody pare să fie una matură, bazată pe încredere și comunicare, iar artistul se bucură de viața alături de ea și de copiii săi. El este tatăl a trei copii, două fete din căsnicia cu Raluca Pastramă și un băiețel cu actuala soție.

În timp ce viața lui Pepe merge într-o direcție pozitivă, trecutul nu-l lasă în totalitate în pace. Raluca Pastramă, fosta lui soție, a revenit recent la numele Pascu, după divorțul de Ibrahim Hanifi. Decizia ei a fost una surprinzătoare chiar și pentru ea, însă instanța a hotărât în acest sens.

Pepe, însă, își vede de viața sa alături de Yasmina și pare mai împăcat ca niciodată. Mai multe detalii din viaţa lui personală, dar și profesională, puteţi afla pe 19 februarie 2025, de la ora 19:00, din cadrul emisiunii Fresh by Unica.

