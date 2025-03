Ce a spus Pepe despre Sali Levent. Ce s-a întâmplat la filmarea primei ediții a emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Doamne ferește!” / EXCLUSIV

Pepe a fost invitat, în urmă cu câteva săptămâni, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, unde ne-a oferit detalii din culisele show-ului „Te cunosc de undeva”. Juratul a făcut câteva declarații interesante și amuzante despre unul dintre concurenţi, Sali Levent. Un nume care acum ţine ocupate primele pagini ale presei după speculaţiile conform cărora ar fi fost dat afară din emisiunea de la Antena 1, din cauza consumului de droguri.

Ce a spus Pepe despre Sali Levent în emisiunea „Te cunosc de undeva”

În timpul emisiuni Fresh by Unica, Pepe a mărturisit că la prima ediție filmată alături de Sali Levent a avut o reacție total neașteptată. Artistul ne-a dezvăluit că actorul a luat prin surprindere pe toată lumea cu modul său de a fi, creând momente profund amuzante. Momente care i-ar fi rămas întipărite prezentatorului TV şi după ce ar fi ajuns acasă.

Artistul a subliniat că întreaga echipă a avut o perioadă de râs continuu, datorită comportamentului neprevăzut al lui Sali Levent.

„Mă uitam la Sali. Sali Levent. Ferească Dumnezeu. Deci la prima emisiune, nu zic la ultimele filmate, că noi deja suntem jumătatea sezonului… Am râs atât de tare, de am ajuns acasă și nu puteam să dorm de râs. Doamne ferește… E actor. Dar cântă și foarte bine și se și distrează”, a spus Pepe în cadrul emisiunii noastre, Fresh by Unica.

Potrivit spuselor artistului, Sali Levent a fost un catalizator important al acestor momente comice la „Te cunosc de undeva”, exprimându-şi aprecierea faţă de talentul şi de personalitatea acestuia.

Sali Levent ar fi fost dat afară de la „Te cunosc de undeva”

La câteva săptămâni bune de la declaraţiile făcute de Pepe la Fresh by Unica, au ieşit la iveală informaţii conform cărora Sali Levent ar fi fost dat afară de la „Te cunosc de undeva”. Potrivit surselor cancan.ro, actorul ar fi fost exclus din show din cauza unor comportamente necorespunzătoare pe platou.

Mai precis, acesta ar fi fost sub influenţa unor substanţe interzise în timpul filmărilor şi mai mult decât atât, a fost acuzat și de încercarea de a-i îndemna pe colegii săi să participe la același comportament ilegal.

Fosta sa iubită, care a avut conflicte mari cu el, după ce a snopit-o în bătaie, ar fi fost cea care a monitorizat comportamentul acestuia și l-ar fi spionat în apropierea sediului din Pipera pentru a-l da pe mâinile legii.

Decizia ar fi fost luată pe loc de Emilia, producătoarea cunoscută de la Antena 1, care, temându-se de un scandal public ce ar putea afecta grav reputația emisiunii, a decis că eliminarea actorului era unica soluție pentru a menține integritatea show-ului, potrivit cancan.ro.

În locul său, Nick de la N&D a rămas fără partener, iar acest schimb a modificat dinamica echipei. Însă producătorii au considerat că salvarea imaginii emisiunii și evitarea unui scandal mai mare au fost mult mai importante decât păstrarea unui concurent problematic în competiție.

În ciuda declarațiilor făcute de Pepe, care au subliniat momentele amuzante și autentice de pe platou, Sali Levent a avut şi are parte de provocări legate de atitudinea sa.

Ce a spus Sali Levent de relaţia sa cu Nick

Sali Levent a vorbit despre legătura puternică pe care o are cu Nick și despre cum colaborează împreună în emisiune.

„Show-ul Te cunosc de undeva este cel mai complex, pentru că necesită multă muncă pe partea de actorie, dans și muzică. Iar cu Nick mă înțeleg foarte bine, facem o echipă minunată și este o onoare pentru mine să fiu cu el în acest show”, a mărturisit Sali Levent pentru libertatea.ro.

