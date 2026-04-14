Pepe a devenit tată pentru a patra oară: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Soția lui, Yasmine, a născut o fetiță. Ce semnificație are numele ales pentru bebeluș

Pepe și soția sa, Yasmine, au trăit o bucurie imensă în a doua zi de Paște, pe 13 aprilie, când au devenit părinți din nou. Yasmine a devenit mamă pentru a doua oră, în timp ce cântărețul a devenit tată pentru a patra oară.

Pepe trăiește un moment de neuitat: artistul a devenit tată pentru a patra oară! În cea de-a doua zi de Paște, soția sa, Yasmine, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar vestea a fost împărtășită chiar de către artist, printr-un mesaj video emoționant pe rețelele sociale.

„Hristos a Înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi eroina mămică aici și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a transmis Pepe.

Prenumele Jessica are origini ebraice și ar fi derivat din Yiskah, semnificând „a privi înainte”, „a contempla” sau „Dumnezeu privește”.

Noua etapă din viața lui Pepe vine ca o continuare a unui an plin de fericire. Pepe se declară un bărbat împlinit, cu o familie frumoasă și unită, bucurându-se de fiecare moment alături de cei dragi. Artistul are două fete, pe Maria și Rosa, din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, care locuiesc cu el, Yasmine și copiii lor, Pepe Jr. și Jessica.

„Eu sunt bărbat din toate punctele de vedere. Sunt bărbat asumat în tot ceea ce fac, și odată ce sunt într-o relație, e clar că sunt cel de care e nevoie, când e nevoie”, spunea el în trecut.

Cu energia și optimismul său caracteristic, Pepe arată încă o dată că familia este prioritatea sa, iar micuța Jessica, noul membru al familiei, este cu siguranță un motiv de și mai multă fericire.

