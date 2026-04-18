De ce a plecat Ana Maria Barnoschi de la Kanal D: „Și aia a fost”

Ana Maria Barnoschi a dezvăluit motivele plecării de la Kanal D, într-un interviu pentru VIVA!. Vedeta, căsătorită de doi ani, a spus dacă se vede revenind pe micul ecran și dacă are în plan să devină mamă în viitorul apropiat.

Ana Maria Barnoschi, adevărul despre plecarea de la Kanal D

Ana Maria Barnoschi, fosta asistentă de la emisiunea „Roata Norocului”, a vorbit cu VIVA! despre plecarea sa de la Kanal D, viața personală și planurile de viitor. La aproape doi ani de când a spus „Da” la starea civilă, Ana Maria își împarte viața între dragostea pentru soțul ei, proiectele din mediul online și visul de a reveni pe micul ecran.

După o colaborare îndelungată cu postul Kanal D, Ana Maria Barnoschi a explicat că plecarea sa nu a fost rezultatul unui conflict, ci o decizie luată în comun. „Mi se terminase contractul și nu l-am mai reînnoit. Și aia a fost. Deci nici eu n-am plecat, nici ei nu m-au dat afară”, a declarat vedeta zâmbitoare, pentru VIVA!. Ea a subliniat că televiziunea rămâne o pasiune, însă că va reveni pe micile ecrane doar dacă va găsi un proiect care să o reprezinte cu adevărat, la fel cum a fost „Roata Norocului”.

Citește și: De ce a plecat Flavia Mihășan de la „Neatza”: „Nu îmi e dor de emisiune”

Cum l-a cunoscut pe soțul ei

Ana Maria trăiește o poveste de dragoste discretă și fericită alături de soțul ei, cu care va sărbători doi ani de căsnicie în 2026. „Ne cunoaștem de mult timp, dar am început să vorbim acum aproximativ cinci ani. Mi-a scris pe Instagram și de acolo lucrurile au… decurs natural”, a povestit ea cu emoție. Relația lor a crescut organic, pornind de la simple conversații online, până la întâlniri și, în cele din urmă, jurămintele rostite în fața altarului.

Ce o face să-l iubească atât de mult? „Îl iubesc pe el așa cum e, cu totul. Este o persoană foarte veselă, jovială, glumeață, sufletistă, are un suflet foarte mare, îi place să ajute oamenii din jur și să fie lângă ei”, a explicat Ana Maria, radiind de afecțiune.

Citește și: Shannon Elizabeth din „American Pie” și-a făcut cont de OnlyFans la 52 de ani, după ce a depus actele de divorț de soț: „Acest nou capitol este despre a arăta o latură mai sexy pe care nimeni nu a văzut-o”

Planuri mari pentru viitor

Deși este concentrată pe proiectele din mediul online, Ana Maria Barnoschi visează la o revenire în televiziune, atunci când va găsi un format care să-i reflecte personalitatea. Până atunci, ea își propune să evolueze constant și să-și extindă activitatea digitală. În plan personal, visul de a se muta într-o casă mai mare până la finalul anului 2026 este, de asemenea, o prioritate.

„Mi-aș dori să reușim să ne mutăm la casă până la finalul anului 2026, așa ca un plan mai mare, ca un proiect mai mare pe care mi-l doresc. Îmi doresc să cresc pe zona de online, să evoluez, să învăț lucruri noi. Și, bineînțeles, vreau să călătoresc mai mult, să vizitez tot felul de locuri”, a mai spus ea, pentru sursa citată.

Foto: Instagram; Kanal D

