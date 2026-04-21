Andreea Sasu a fost internată de Philipp Plein într-un spital din Monte Carlo: „Ne lipsești mai mult decât pot exprima cuvintele”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Sasu a fost internată de urgență într-un spital din Monte Carlo de partenerul ei, designerul german Philipp Plein. Creatorul de modă a scris în mediul online că bruneta se confruntă cu probleme medicale serioase, după mai multe săptămâni de tratament.

Andreea Sasu a fost internată de Philipp Plein într-un spital din Monte Carlo

Philipp Plein a internat-o pe Andreea Sasu, mama celui de-al patrulea copil al său, de urgență într-un spital din Monte Carlo. Designerul a relatat situația pe rețelele sociale, stârnind îngrijorare.

„Ieri durerea a revenit, așa că am decis să o ducem din nou la spitalul din Monte Carlo – ca să se vindece, ca să devină mai puternică. Ne lipsești mai mult decât pot exprima cuvintele! Întoarce-te mai puternică. Întotdeauna”, a scris Philipp Plein în mediul online.

„Te iubim, ne e dor de tine și suntem aici pentru tine"

Aceasta nu este prima internare a Andreei Sasu, după cum a confirmat designerul. Într-un alt mesaj, el a detaliat că iubita lui a petrecut două săptămâni în spital înainte să se întoarcă acasă, doar pentru ca simptomele să reapară.

„A fost ușor să te iubim: mai ușor decât să respirăm. După două săptămâni petrecute în spital, te-ai întors în sfârșit acasă, la noi și la copiii noștri. Apoi durerea a revenit și am luat decizia să te ducem înapoi la spitalul din Monte Carlo, ca să te vindeci și să devii mai puternică: Vino repede acasă. Noi suntem familia ta. Noi suntem dinastia ta. Te iubim, ne e dor de tine și suntem aici pentru tine. Cu fiecare respirație, suntem chiar lângă tine”, a scris Philipp Plein.

Philipp Plein nu a oferit detalii despre diagnosticul sau starea exactă a sănătății Andreei Sasu. Românca este partenera de viața a designerului de mai mulți ani și împreună au un băiețel, Hurricane Thor Thunder.

Creatorul de modă german mai are trei copii cu alte două femei, doi băieți cu influencerița Lucia Bartoli, și un băiat din fosta căsnicie cu Fernanda Rigon.

Cine este Andreea Sasu

Andreea Sasu s-a născut pe 29 martie 1990, în orașul Pașcani, și este stabilită în Italia din anul 2010. Acolo, Andreea a urmat o carieră în modelling și televiziune.

Andreea Sasu a devenit cunoscută în Italia după ce a preluat rolul de „Mama Natură” într-un show TV celebru. Are studii în Marketing și Publicitate și a lucrat și ca Specialist în Relații Publice, potrivit Playtech. Acum, tânăra este influencer. Pe Instagram, Andreea este urmărită de peste 209.000 de oameni.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News