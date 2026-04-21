Motivul invocat de Codruța Filip în cazul divorțului de Valentin Sanfira. Ce a declarat artista la notar

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat la începutul lunii martie a acestui an, după patru ani de mariaj. Despărțirea dintre cei doi a survenit brusc, la scurt timp de la întoarcerea artistei de la filmările pentru emisiunea „Desafio: Aventura”. Acum s-a aflat ce motive a invocat solista în documentele depuse la notar.

Motivul invocat de Codruța Filip la divorțul de Valentin Sanfira

Codruța Filip a uimit întreaga țară când a anunțat că a divorțat de Valentin Sanfira la scurt timp de la revenirea din Thailanda, unde a participat la emisiunea „Desafio: Aventura”. Artista a fost mai apoi invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a a dat de înțeles că soțul i-a fost infidel, lucru peste care nu poate trece.

Cererea de desfacere a căsătoriei a fost depusă pe 2 februarie 2026, iar cele 30 de zile de reflecție obligatorii nu au schimbat decizia celor doi. Pe 2 martie, actele finale au fost semnate, iar căsnicia lor a luat sfârșit oficial. Acum s-a aflat ce motiv a invocat Codruța în motivarea divorțului.

Documentele înregistrate la notar sunt standardizate, fără detalii personale sau explicații despre motivul despărțirii. Codruța și Valentin au optat pentru o formulare juridică simplă, folosită în toate cazurile similare: „Nu mai dorim continuarea căsătoriei deoarece relațiile dintre noi sunt grav și iremediabil vătămate, iar continuarea acesteia nu mai este posibilă”.

Această declarație este suficientă pentru încheierea oficială a relației, legislația precizând că notarul nu analizează circumstanțele separării, ci doar verifică dacă acordul este exprimat liber și fără presiuni.

Cât i-ar fi costat divorțul

Separarea lor a fost nu doar rapidă, ci și relativ accesibilă din punct de vedere financiar. Potrivit Cancan, neavând copii minori, cuplul a ales cea mai simplă variantă de divorț notarial.

Costurile totale au fost estimate între 1.050 și 1.200 de lei, TVA inclus, incluzând onorariul notarului (850-950 de lei), taxele de registru RNCD (aproximativ 85 de lei), precum și cheltuieli pentru legalizarea și arhivarea documentelor (50-70 de lei).

Dacă Codruța Filip a vorbit public despre divorț, afirmând că acesta a afectat-o foarte tare, Valentin Sanfira a ales să nu spună nimic despre despărțirea de soția sa. În schimb, de Paște, acesta a fost văzut cu o altă femeie în vacanță în Thailanda.

