Cu cine a plecat Codruța Filip în vacanță, după divorțul de Valentin Sanfira. Artista a ales o destinație însorită

Codruța Filip a anunțat în urmă cu o lună că s-a despărțit de soțul ei, Valentin Sanfira. Vedeta a dezvăluit că separarea a avut loc după o perioadă foarte grea, care s-a întâmplat la finalul anului trecut. Divorțul oficial s-a finalizat în martie 2026. Acum, cântăreața a decis să plece într-o vacanță binemeritată.

Codruța Filip, vacanță în Spania

După ce Valentin Sanfira a fost surprins într-o vacanță în Thailanda alături de presupusa lui iubită, Codruța Filip a decis și ea să plece într-o destinație înstărită.

Codruța Filip a petrecut sărbătorile pascale alături de părinții ei. Între timp, fostul ei soț a fost surprins pe plajă alături de o domnișoară cu care se zvonește că ar fi înșelat-o pe artistă.

Acum, Codruța Filip se concentrează pe carieră și a plecat în Avea, Spania, pentru a filma câteva videoclipuri pentru noile sale piese.

Cântăreața a decis să plece alături de câțiva colegi de breaslă, printre care și Cleopatra Straton și Edward Sanda.

Din același grup de colaboratori face parte și Silviu Mîndroc, cel alături de care Codruța a lucrat la cele mai recente piese ale sale.

„Cântăm, filmăm și ne bucurăm”, au scris cei din gașcă.

„S-a muncit mult. Urmează piese și videoclipuri superbe”, au anunțat aceștia.

La rândul ei, Codruța Filip a scris pe Instagram că le mulțumește celor doi colaboratori: Edward Sanda și Silviu Mîndroc.

„Vă mulțumim din suflet. Îți mulțumesc și ție, pentru că ai făcut o piesă așa de frumoasă. Am făcut ceva frumos”, a scris vedeta.

A fost înșelată

Codruța Filip și-a făcut curaj și a vorbit despre despărțirea de Valentin Sanfira, după ce a anunțat oficial divorțul.

Cei doi erau împreună de 8 ani de zile. Se pare că vedeta nu a putut trece peste infidelitatea soțului ei, iar la finalul anului trecut, ea a părăsit domiciliul conjugal.

„Ideea este că am știut dintotdeauna peste ce nu pot trece și am și declarat la un moment dat. Și lumea știe, că a fost foarte viralizată toată treaba asta. Am declarat că nu pot să trec peste infidelitate și violență domestică. Și asta așa este și am spus-o și atunci.

Nu (n.r. dacă este vorba de violența domestică). Da (n.r. dacă infidelitatea a fost cauza divorțului). Niciodată nu aș putea să fac așa ceva”, a spus Codruța Filip.

La începutul lunii martie, Codruța Filip a anunțat că a divorțat oficial, după o perioadă plină de suferință.

