„Am plâns 3 ore la telefon ca un copil!” Florin Burescu dă cărțile pe față despre divorțul Sanfira-Filip. Ce i-a spus artista despre fostul ei soț

Scandalul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip capătă noi dimensiuni, după ce unul dintre cei mai apropiați prieteni ai artistei a decis să dea cărțile pe față.

Florin Burescu, celebrul designer care a fost martor tăcut al dramei prin care a trecut solista, a făcut declarații de o sinceritate debordantă în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Acesta a confirmat că ruptura dintre cei doi nu a fost nici pe departe una subită, speculațiile despre separare circulând în lumea artistică încă de dinainte de Crăciun.

O convorbire telefonică de trei ore și un val de lacrimi

Momentul în care adevărul a ieșit la iveală a fost marcat de o descărcare emoțională fără precedent. Florin Burescu a povestit cum o simplă discuție despre starea Codruței s-a transformat într-o mărturisire ce a durat ore în șir. Designerul a fost atât de marcat de suferința artistei, încât nu și-a putut stăpâni propriile emoții în timpul apelului care a pus capăt oricăror dubii privind motivul divorțului.

„Îți dau cuvântul meu de onoare. Am plâns trei ore la telefon ca un copil. Adică am empatizat atât de tare cu suferința ei. Nu l-am condamnat pe Valentin, nu l-am judecat, nu l-am înjurat, nu nimic de genul acesta, dar se vedea suferința ei. Adică transmitea prin telefon”, a declarat Florin Burescu, subliniind că starea de devastare emoțională a Codruței era cât se poate de reală și greu de mimat.

Citeşte şi: Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate

Citeşte şi: „Am văzut-o!” Delia Salchievici rupe tăcerea despre divorțul Sanfira-Filip. Ce făcea Codruța în Dominicană, departe de camerele de filmat

Citeşte şi: Valentin Sanfira, mesaj după tot ce s-a spus despre divorțul de Codruța Filip: „Nu mai vorbiți de mine”

Citeşte şi: Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate

Iubirea oarbă care a refuzat să vadă adevărul din spatele trădării

Una dintre cele mai dureroase părți ale acestui divorț pare să fie refuzul Codruței de a accepta realitatea, în ciuda semnalelor de alarmă care veneau din exterior. Potrivit lui Burescu, artista a trăit într-o bulă creată de sentimentele sale imense, ignorând orice dovadă care l-ar fi putut incrimina pe soțul ei. Explicația oferită de Codruța prietenului ei este una care lasă loc de puține interpretări și care arată profunzimea atașamentului ei.

„Florin, când iubești din toți plămânii și din toți rănunchii și nu vezi nimic, nu auzi nimic, refuzi orice. Totul are logică doar din gura lui, nu din gura altuia”, i-ar fi mărturisit artista designerului. Această loialitate extremă a făcut ca șocul realității să fie unul catastrofal pentru echilibrul ei interior. Mai mult, Burescu sugerează că nu a fost vorba despre o eroare de o noapte a lui Valentin Sanfira, ci despre ceva mult mai profund. „Dacă ar fi fost vorba despre o escapadă de-o noapte a lui Valentin, eu cred că se putea trece cu vederea. E clar că acolo e ceva mai mult. Au fost sentimente, o relație, fie o combinație nereușită pe care ea nu ar fi acceptat-o niciodată”, a adăugat acesta.

Războiul zvonurilor false și motivul ieșirii publice a Codruței

Pe lângă durerea separării, Codruța Filip a fost nevoită să facă față și unor atacuri la adresa propriei reputații. Internetul a explodat recent cu speculații despre o presupusă infidelitate a artistei, însă Florin Burescu susține că aceste povești au fost fabricate cu un scop precis. Conform acestuia, zvonurile că solista ar fi părăsit căminul conjugal pentru un alt bărbat au fost „intoxicații” menite să mute atenția de la adevăratul vinovat.

Designerul a lăsat să se înțeleagă că aceste neadevăruri ar fi fost pornite chiar din tabăra celuilalt partener, fapt ce a determinat-o pe Codruța să rupă tăcerea și să spună adevărul în emisiunea lui Cătălin Măruță. „Zvonuri care au pornit, așa cum spune lumea, eu cu urechile mele nu le-am auzit, dar au pornit de la el, ca și cum Codruța ar fi plecat de acasă cu un alt bărbat, că ea ar fi părăsit căminul conjugal pentru un alt bărbat. Asta a fost și motivul pentru care Codruța a ieșit și a dat toate acele declarații”, a concluzionat Florin Burescu, restabilind cronologia unei despărțiri care pare să fie departe de un final liniștit.

