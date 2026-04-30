Prima imagine cu Jessica, cea de-a treia fiică a lui Pepe. Cu cine seamănă micuța

Pepe a devenit tată pentru a patra oară, iar Yasmine e publicat primele imagini cu fetița lor, Jessica. Micuța este adorabilă și a adus extrem de multă bucurie în familia cântărețului. Iată cum arată Jessica, la doar două săptămâni de când a venit pe lume.

Yasmine a născut o fetiță perfect sănătoasă

Yasmine a născut cel de-al doilea copil. Ea a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar la aproximativ două săptămâni de la fericitul eveniment, partenera lui Pepe a împărtășit cu urmăritorii primele imagini cu micuța.

Yasmine a născut în a doua zi de Paște, iar Jessica a adus o bucurie imensă familiei. Iubita lui Pepe a postat prima fotografie cu cea mică pe rețelele de socializare, iar fanii au fost înduioșați.

Citește și: Pepe a devenit tată pentru a patra oară: „Dumnezeu ne-a binecuvântat”. Soția lui, Yasmine, a născut o fetiță. Ce semnificație are numele ales pentru bebeluș

„Când mâinile ni se-ntâlnesc

Sufletele se privesc

Am o viață să îți povestesc

Cât de mult te iubesc

Când mâinile ni se-ntâlnesc

Sufletele se privesc

Am o viață să îți povestesc

Cât de mult te iubesc“, a fost mesajul postat de Yasmine.

Pepe, tată pentru a patra oară

Pepe mai are două fete din căsătoria cu Raluca Pastramă, iar acum și-a întâmpinat pe lume cel de-al patrulea copil.

Pepe le are pe Rosa și Maria din căsnicia anterioară, iar cu Yasmine Ody are un băiețel și acum o fetiță.

El le-a mulțumit fanilor pentru gândurile bune și pentru felicitări.

„Hristos a Înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi eroina mămică aici și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot“ a fost mesajul transmis de Pepe.

Artistul si soția lui s-au căsătorit în 2024. Artistul este la a treia căsătorie. Din 2006 până în 2011 a fost însurat cu Oana Zăvoranu, iar apoi s-a căsătorit cu Raluca Pastramă în 2012. Relația lor s-a încheiat în 2021, iar în 2024 și-a legat destinul de cel al actualei soții, Yasmine Ody.

Evenimentul a fost unul grandios, pentru care Pepe a scos din buzunar o sumă foarte mare de bani.

Citește și: Cum a ajuns Raluca Pastramă să fie executată silit din cauza fostului soț. Pepe a dat-o în judecată pentru datorii: „N-am nicio emoție”

„În primul rând, nu e cu stat la masă și cu meniuri. E cu muzică și petrecere nonstop, cu artiști. Nu sunt pauze de mese. E la un alt nivel, e total altceva. Sunt curajos, ce-i drept. E sinucidere din punct de vedere financiar, pentru că e foarte scump ceea ce fac. Ne dorim un eveniment la care oamenii chiar vin să se distreze, nu sunt pauze de masă și nu există momente moarte și tradiții obositoare. Cu tradițiile pe care noi le respectăm și în care credem, dar nu cum am văzut la extrem de multe nunți la care am fost și pe care le respect, dar eu am vrut altfel. Nu e un meniu fix și fiecare poate alege ce își dorește”, a povestit Pepe, înainte de eveniment.

