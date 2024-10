Raluca Pastramă, noi declarații împotriva lui Pepe și a lui Ibrahim, după ce foștii soți s-au aliat contra ei: „Era o filmare din intimitatea noastră. Am avut o relație mai nebună”

Scandalul dintre Raluca Pastramă, Pepe și Ibrahim Ibru continuă să facă valuri, atrăgând atenția publicului și a presei. La patru ani de la divorțul oficial dintre Pepe și Raluca, tensiunile dintre cei doi au escaladat, iar recent, Ibrahim Ibru, al doilea fost soț al brunetei, a intrat și el în ecuație. Împreună, foștii parteneri par să formeze o alianță împotriva Ralucăi, ceea ce a determinat-o pe aceasta să facă declarații publice șocante. În ultimele săptămâni, acuzațiile grave și dezvăluirile compromițătoare din ambele părți au captivat atenția tuturor.

Raluca Pastramă, reacţie acidă, după ce Pepe a scos la iveală imagini compromiţătoare cu ea

Pepe a declanșat recent un nou capitol în acest conflict, după ce, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, a susținut că deține videoclipuri compromițătoare cu Raluca Pastramă, în care aceasta ar consuma substanțe interzise. Deși videoclipurile nu au fost difuzate în direct, prezentatorul Dan Capatos a confirmat că a vizionat imagini „groaznice”. Totuși, Capatos a specificat că în acele înregistrări nu se vede consumul propriu-zis de droguri.

Pepe, deja cunoscut pentru conflictele sale publice cu Raluca, a încercat astfel să își întărească poziția într-o dispută care a pornit, inițial, de la custodia celor două fetițe, Rosa și Maria. Cei doi nu au reușit să ajungă la o înțelegere în ceea ce privește programul de vizită, iar de aici s-a ajuns la o serie de acuzații grave și atacuri verbale.

În replică, Raluca Pastramă a decis să iasă public și să respingă acuzațiile. Într-o intervenție emoționantă la „Un show păcător”, bruneta a negat că ar fi consumat vreodată droguri și a explicat contextul în care a fost filmat acel videoclip. Ea a subliniat că imaginile respective au fost realizate într-un moment de intimitate și că ele nu ar trebui să fie folosite împotriva ei.

Ați reacționat corect. Mai departe, știți cum a venit el? A reușit atât de tare să manipuleze situația și să facă să pară atât de grav. Eu nu mă văd în afara acelei filmări, exact cum ați spus și voi, eu mă aflam pe toaletă și mâncam, el m-a filmat. Bărbatul cu care am un copil, era o filmare din intimitatea noastră. O să vadă imaginile alea și copiii lui. Ar fi trebuit să discutăm despre binele copiilor noștri. Felul în care s-a pus problema, cu uite cum sunt farfuriile. Vă mulțumesc că ați reanalizat imaginile”, a spus Raluca Pastramă la „Un show păcătos”, potrivit cancan.ro.

Declarațiile ei au venit într-un moment tensionat, în care presiunea publică și acuzațiile continuă să crească. Raluca Pastramă a subliniat că videoclipurile nu o pun într-o lumină defavorabilă și că totul a fost o acţiune din partea lui Pepe de a o discredita.

Raluca Pastramă, ţinta foştilor soţi: „Mă lupt cu doi oameni foarte puternici”

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale acestui scandal este alianța formată între Pepe și Ibrahim Ibru. Cei doi foști parteneri ai Ralucăi Pastramă par să colaboreze împotriva acesteia, iar aceasta nu a ezitat să își exprime apăsarea față de situație. Ea a mărturisit că se simte copleșită de forța celor doi bărbați și că acest conflict a devenit mult mai dificil pentru ea din cauza alianței lor.

„Mă lupt cu doi oameni foarte puternici. Ibrahim este un om extrem de inteligent și mă surprinde această alianță. În momentul de față, nu am pretenții financiare, vreau doar să ajungem la o înțelegere pentru binele copiilor noștri. Tot ce cer este să putem coexista într-un mod civilizat”, a adăugat Raluca Pastramă, conform sursei menţionate anterior.

În cadrul declarațiilor sale recente, Raluca a vorbit și despre relația sa cu Ibrahim Ibru, cel de-al doilea fost soț. Bruneta a recunoscut că relația lor a fost una „nebună”, dar a explicat că aceasta a fost și unul dintre motivele pentru care s-a îndrăgostit de el. În ciuda despărțirii lor, ea susține că Ibrahim a jucat un rol important în viața ei și că amândoi au contribuit la dinamica complexă a relației.

„Vreau să înțeleagă lumea că ce s-a dat acolo nu are nicio legătură cu mine, în afara de videoclipul în care apar, era ceva între mine și soțul meu. Nu am răspuns la treaba cu drogatul, nu m-am drogat niciodată. Eu eram pe toaletă și el făcea o glumă cu mine. Putea să zică orice. El este în situația aia, nu vreau să-l pun pe el într-o postură proastă. Am avut o relație mai nebună, de asta m-am și îndrăgostit de el, mi-a oferit din nou copilăria. Nu am putut să-i țin ritmul lui și nici el pe al meu. Mă ține din șoc în șoc„, a explicat bruneta.

Custodia copiilor, mărul discordiei

La baza acestui conflict se află, de fapt, disputa legată de custodia celor două fetițe ale Ralucăi și ale lui Pepe. Raluca a explicat că dorește să ajungă la o înțelegere amiabilă cu fostul său soț, fără să fie nevoită să recurgă la instanță. Cu toate acestea, tensiunile dintre ei au făcut acest lucru aproape imposibil.

„Mi s-a oferit un weekend la două săptămâni cu fetițele, fără pretenții financiare. Tot ce îmi doresc este să avem un program stabilit pentru binele lor. Instanța va decide ce este cel mai bine, dar îmi doresc să evităm conflictele și să găsim o soluție comună”, a adăugat Raluca.

Scandalul dintre Raluca Pastramă, Pepe și Ibrahim Ibru continuă să fie în centrul atenției publicului, iar fiecare nouă dezvăluire adaugă combustibil conflictului. Deși Raluca încearcă să își apere imaginea și să respingă acuzațiile grave aduse împotriva ei, alianța dintre Pepe și Ibrahim complică și mai mult lucrurile. Custodia copiilor rămâne punctul central al disputei, însă atacurile personale și dezvăluirile compromițătoare par să umbrească orice posibilitate de reconciliere amiabilă.

