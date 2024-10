Mara Bănică, prima reacție după ce Pepe i-a arătat imagini în care susține că fosta soție, Raluca Pastramă, este sub influența drogurilor: „Aș ruga-o să ne lămurească”

Mara Bănică este afectată profund de scandalul dintre Pepe și fosta soție, Raluca Pastramă, care a luat o turnură întunecată. Seara trecută, în direct la Antena Stars, artistul a acuzat-o pe mama fetițelor lui că a consumat substanțe interzise. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” a intrat neinvitat în platoul emisiunii „Un show păcătos”, unde a dezvăluit și că are filmări cu Raluca în ipostaze intime. Mara Bănică a făcut mai multe dezvăluiri despre cele întâmplate în spatele camerelor de filmat.

Mara Bănică, marcată profund de scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă

Seara trecută, Raluca Pastramă le-a adus acuzații noi lui Pepe și celui de-al doilea soț, Ibrahim Ibru, printr-o intervenție telefonică în emisiunea „Un show păcătos”. Raluca i-a acuzat pe Pepe și Ibrahim că au consumat substanțe interzise. Ulterior, artistul a intrat neinvitat în platoul show-ului de la Antena Stars. Pepe susține că are imagini video cu fosta soție în ipostaze intime și sub influența unor substanțe interzise. Mara Bănică a făcut mai multe dezvăluiri despre cele întâmplate, mărturisind că nu a putut adormi după emisiunea de seara trecută.

„E foarte târziu în noapte și de multe ori mi se întâmplă să vin cu atâta adrenalină de la emisiunea „Un show păcătos”, încât să nu mă ia somnul. Asta este una dintre serile acelea, și este așa pentru că am avut o seară foarte grea din punct de vedere al conținutului. O seară în care nu trebuia să debuteze așa o emisiune care avea cu totul și cu totul alt desfășurător, dar lucrurile s-au precipitat.

A pornit de la un SMS pe care l-am primit de la Raluca Pastramă. Aveam o știre scurtă, despre divorțul de Ibrahim, cel de-al doilea soț al ei, în care a fost martor Pepe. SMS-ul a schimbat complet emisiunea în seara asta și s-a ajuns la o serie de dezvăluiri care s-au finalizat cu sosirea intempestivă a lui Pepe în platou. Ne-a arătat niște imagini în pauza publicitară în care spune că Raluca s-ar droga și niște filmulețe din intimitatea ei, dacă ea este în acele imagini.

„Aș ruga-o pe Raluca să cumpănească și să lămurească.”

Eu pe oamenii ăștia i-am cunoscut, am fost la nunta lor, la botezul copiilor, în casa lor atunci când erau un cuplu, și m-a marcat foarte tare ce am văzut și ce s-a creat astăzi la „Un show păcătos”, și să spun public că îmi pare foarte rău în primul rând pentru copiii lor. Pentru că ea e mama lor, el e tatăl lor și peste ani de zile lucrurile astea rămân în memoria internetului.

Nici nu știu dacă-i adevărat, dacă nu-i adevărat, dacă e de interpretat la fotografiile și filmele alea ceva. Aș ruga-o pe Raluca să cumpănească și să iasă public cumva, să spună ceva despre imaginile astea, să ne lămurească. Mi-aș dori mult să nu fie așa. Am trăit o seară șocantă”, a declarat Mara Bănică, după emisiunea de la Antena Stars.

Ce face Raluca Pastramă în filmările în care Pepe susține că este sub influența substanțelor interzise

Dan Capatos a clarificat că nu există nicio filmare în care Raluca Pastramă consumă substanțe interzise. În filmare, în schimb, Pepe susține că Raluca este sub influența acestor substanțe, cu produsele pe masă.

„Filmarea poate fi povestită. El o întreabă: «Ce ai, ești drogată?», iar ea spune: «Puțin așa»”, a spus Dan Capatos.

Raluca Pastramă a negat acuzațiile.

„În imaginea aia, cred că una dintre ele, unde este buletinul meu, este o imagine pe care i-a dat-o lui Ibrahim. Nu sunt eu acolo. (…) Este o imagine pe care Ibrahim a făcut-o cu telefonul lui. Dacă eram într-o filmare pe WC și mâncam o shaorma, asta înseamnă că am făcut ceva rău? (…) Alea au fost puse la dosare. Eu nu știu cum arată, nu m-am drogat în viața mea. Nu știu cum arată, cum să fac eu așa ceva?”, a spus Raluca Pastramă.

Pepe și Raluca Pastramă se judecă pentru custodia fiicelor lor, Maria și Rosa, la aproape patru ani de la divorț. În prezent, Maria și Rosa locuiesc cu artistul, cu actuala lui soție, Yasmine Pascu (Ody), și cu fratele lor mai mic, Pepe Jr. Raluca și-ar dori ca fiicele lor să locuiască o săptămână la ea și o săptămână la tatăl lor.

Raluca Pastramă îi acuză pe Pepe, Ibrahim Ibru și pe avocatul Adrian Cuculis că s-au aliat împotriva ei

Raluca Pastramă este în proces de custodie și cu al doilea soț, Ibrahim Ibru, alături de care mai are o fiică, pe Maryam. Ibrahim își dorește programul pe care Raluca Pastramă i l-a propus lui Pepe. Fostul cuplu are următorul termen din proces pe 2 decembrie. Ibrahim susține că dorește timp egal cu fetița lui și că fosta soție nu are ce să-i reproșeze. Cu toate acestea, Raluca îl acuză că a consumat substanțe interzise.

„Dumnealui a venit cu niște analize de la o clinică privată unde putea duce orice analize ale oricărei persoane. (…) Am solicitat ca probele să fie făcute la INML, dar ne-a fost respinsă cererea”, a spus Raluca Pastramă, potrivit Spynews.ro.

Raluca Pastramă susține că Pepe, Ibrahim Ibru și avocatul Adrian Cuculis s-au aliat pentru a-i luat copiii. Pepe este martor în procesul dintre Raluca și Ibrahim.

„Pe cine nu surprinde prietenia lui Pepe cu Ibrahim? Da, este cumva ciudat pentru oricine. (…) Toată situația asta este creată de Pepe. (…) Războiul dintre mine și Ibrahim este războiul lui Pepe. Pepe are o dușmănie pe care nimeni nu o înțelege. Se vede și în privirea lui, în felul în care vorbește. (…) Pepe îmi face asta din pură răutate”, a spus Raluca Pastramă.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News