Raluca Pastramă, atac la adresa lui Pepe: „Un om plin de ură care se face de râs”

Raluca Pastramă continuă scandalul cu Pepe. Aceasta îl acuză pe tatăl fetițelor ei că se află în spatele tuturor ponturilor primite de presă. Aceasta a publicat un mesaj dur pe rețelele de socializare, în care susține că cel care i-a fost soț este „un om plin de ură” care vrea să îi facă pe ceilalți să creadă lucruri urâte despre ea.

Raluca Pastramă, atac la adresa lui Pepe

Raluca Pastramă și Pepe, pe numele lui adevărat Ionuț Pascu, au fost căsătoriți timp de 9 ani, iar din mariajul lor au apărut două fetițe, Rosa și Maria. După divorț, micuțele au rămas în grija artistului, în timp ce Raluca a devenit mamă pentru a treia oară, cu cel de-al doilea soț al ei, Ibrahim Ibru.

Acum, la patru ani de la divorț, cei doi foști soți au ajuns la cuțite, iar scandalul dintre ei pare să fie departe de final. După ce în presă au apărut mai multe materiale în care se vorbește despre viața ei amoroasă, aceasta a decis să rupă tăcerea și îi aduce acuzații lui Pepe, despre care susține că se află în spatele tuturor articolelor în care ea de află în prim-plan.

Citește și: Angajatul lui Pepe, despărţit de logodnică şi de amantă, de Raluca Pastramă. Oficializarea relaţiei, chiar în localul unde bărbatul trebuia să se căsătorească

Citește și: Oana Roman intervine în scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă. Ce fel de tată este artistul: „Asta e ceea ce văd eu”

„Măi oameni buni, de ce o poză de acum câteva luni apare cum în ziar? De ce cu iz tendențios? Ce poveste este asta? Nu pot să mai merg pe stradă că imediat apare o poveste? (…) Nu ați văzut cum Pepe a reușit pentru o seară să manipuleze niște oameni buni într-un platou TV, comițând infracțiuni? Acum a început și cu voi? Da, clar știu că el (PEPE) se află în spatele acestor povești, îmi este clar. Sper să vă fie și vouă!!! Nu, nu este doar un subiect de scandal, în spatele acestei povești este un om plin de ură care se face de râs, încercând să o discrediteze pe mama copiilor lui vrând, de fapt, să inducă oamenilor, din nou, alte lucruri urâte despre mine”, a scris Raluca Pastramă pe rețelele de socializare.

Pepe o acuză pe fosta soție că a consumat substanțe interzise

Pepe a mers în emisiunea „Un Show Păcătos” unde, în pauza de publicitate, le-a arătat prezentatorilor câteva filmulețe care ar avea-o ca protagonistă pe Raluca Pastramă. Deși aceasta nu ar apărea consumând aceste substanțe în imagini, ea i-ar face mărturisirea lui Pepe.

„Filmarea poate fi povestită, și el o întreabă: ce ai, ești drogată, iar ea spune: puțin așa”, a afirmat Dan Capatos.

Pe de altă parte, Raluca Pastramă susține că fostul ei soț încearcă să manipuleze întreaga situație.

Citește și: Raluca Pastramă, dezvăluiri scandaloase despre felul în care Pepe și-ar crește copiii. „Le manipulează. Omul ăsta e chiar fără scrupule!”

Citește și: Carmen Grebenișan dă replica după ce a fost acuzată că i-a fost infidelă fostului soț, Alex Militaru. Cum a trecut peste divorț: „Am suferit în timpul relației”

„Vreau să înțeleagă lumea că ce s-a dat acolo nu are nicio legătură cu mine, în afara de videoclipul în care apar, era ceva între mine și soțul meu. Nu am răspuns la treaba cu drogatul, nu m-am drogat niciodată. Eu eram pe toaletă și el făcea o glumă cu mine. Putea să zică orice. El este în situația aia, nu vreau să-l pun pe el într-o postură proastă. Am avut o relație mai nebună, de asta m-am și îndrăgostit de el, mi-a oferit din nou copilăria. Nu am putut să-i țin ritmul lui și nici el pe al meu. Mă ține din șoc în șoc”, a afirmat Raluca Pastramă în cadrul aceleiași emisiuni.

„După ce s-a întâmplat plecarea lui, au urmat multe discuții și mă surprinde alianța asta. Mă lupt cu doi oameni foarte puternici. El este un om extraordinar de inteligent și îl las pe el să facă. Nu avem cum să mergem în fața instanței și să spunem că îl facem cum vrem noi. Nu există așa ceva. Am primit ca o dată la două săptămâni un weekend, fără nicio pretenție financiară. Dacă se ajungea la un comun acord cu ei, eu nu aveam nicio pretenție financiară. Acum că ne judecăm, instanța va decide”, a mai spus Raluca despre procesele pe care le are cu Pepe și Ibrahim Ibru.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Raluca Pastramă

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News