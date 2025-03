Ce a pățit Alexandra Ungureanu la un salon de înfrumusețare: „Mă bucur că nu am rămas fără păr”

Alexandra Ungureanu (43 ani), care în trecut alegea culori excentrice pentru părul său, a avut parte de o experiență neplăcută în timpul unei vizite la un salon de înfrumusețare. Mai mult, artista spune că încă are probleme cu podoaba capilară.

Alexandra Ungureanu, experiență nefastă la un salon de înfrumusețare

Alexandra Ungureanu, cunoscută pentru look-urile sale excentrice, a dezvăluit că a avut probleme în urma unei vizite la salonul de înfrumusețare în urmă cu câțiva ani, când a ales un stil mai îndrăzneț.

Recent, cântăreața a povestit că, în urma unor proceduri de înfrumusețare pe care majoritatea femeilor le aleg, a rămas cu probleme care o afectează în continuare.

Alexandra Ungureanu a povestit despe perioada în care alegea să își copsească părul în culori foarte intense.

„Purtam eu culori foarte, foarte puternice și, pentru a le obține, trebuia decolorat. Mă făcusem albastru la rădăcină, la salon. Am decolorat atât de puternic, încât mă lua amețeala de la usturime”, a dezvăluit ea pentru Spynews.

Cu ce probleme se confruntă artista după vizita la salon

Deși au trecut mai mulți ani de atunci și spune că nu regretă alegerile făcute la momentul respectiv, Alexandra Ungureanu mărturisește că a rămas cu o sensibilitate a scalpului.

„De atunci am rămas cu sensibilitatea scalpului, se deshuamează când mă vopsesc, este un fel de dermatită. De atunci, scalpul meu se usucă foarte tare, chiar dacă au trecut niște ani”, a precizat ea.

„Am stat cam mult, iar concentrația era destul de mare. Nu am cerut să fiu spălată; dacă știam că asta am de făcut, am stat cuminte acolo. Acum, dând timpul înapoi, mă bucur că nu am rămas fără păr, pentru că se putea întâmpla”, a mai spus Alexandra Ungureanu.

De o perioadă de timp, concurenta de la „Te cunosc de undeva” alege culori mai naturale pentru părul său, alegând să îl protejeze mai mult.

Sursă foto: Instagram, Facebook

