Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Manelistul a făcut anunțul: „Vom avea un bebeluș”

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam este însărcinată pentru a patra oară. Deși femeia nu își dorea încă să dea vestea întregii lumi, soțul ei este atât de entuziasmat încât nu s-a mai putut abține și și-a împărtășit bucuria cu fanii săi din mediul online. Cei doi se află în vacanță în Turcia, unde au aflat că vor deveni din nou părinți.
Florin Salam mai are doi copii din mariajul cu Fănica, prima sa soție, care a încetat din viață în urmă cu 16 ani. Cu Roxana s-a însurat în 2022, aceștia având împreună trei copii, iar anul viitor îl vor întâmpina pe al patrulea.
Florin Salam s-a confruntat în ultimii ani cu probleme de sănătate, astfel că a decis să își schimbe complet modul de viață. Acum că duce un stil de viață sănătos, manelistul este pregătit pentru o nouă etapă și să devină tată pentru a șasea oară.
„Suntem aici, în Turcia, vă spun apoi și unde. Am început așa, treptat, cum am vorbit. Am lăsat băutura, am lăsat partea cu…mi-e și rușine să mai vorbesc, știți voi, cu substanțele interzise. Doamne ajută! Acum, am terminat cu astea”, a mărturisit Florin Salam.