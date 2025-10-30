Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Manelistul a făcut anunțul: „Vom avea un bebeluș”

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată pentru a patra oară. Manelistul a dat vestea cea mare din Turcia, unde se află în vacanță.

Roxana Dobre, însărcinată pentru a patra oară

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam este însărcinată pentru a patra oară. Deși femeia nu își dorea încă să dea vestea întregii lumi, soțul ei este atât de entuziasmat încât nu s-a mai putut abține și și-a împărtășit bucuria cu fanii săi din mediul online. Cei doi se află în vacanță în Turcia, unde au aflat că vor deveni din nou părinți.

„Eu și nevasta mea în 2026… Gata, vă spun! Oameni buni, vom avea un bebeluș! Am aflat azi-dimineață! Eu sunt tatăl copilului”, a spus Florin Salam pe rețelele sociale.

„Te iubesc! Noi nu voiam să spunem”, a mai spus Florin Salam într-un live pe TikTok.

Florin Salam mai are doi copii din mariajul cu Fănica, prima sa soție, care a încetat din viață în urmă cu 16 ani. Cu Roxana s-a însurat în 2022, aceștia având împreună trei copii, iar anul viitor îl vor întâmpina pe al patrulea.

Manelistul a decis să ducă o viață sănătoasă

Florin Salam s-a confruntat în ultimii ani cu probleme de sănătate, astfel că a decis să își schimbe complet modul de viață. Acum că duce un stil de viață sănătos, manelistul este pregătit pentru o nouă etapă și să devină tată pentru a șasea oară.

„Suntem aici, în Turcia, vă spun apoi și unde. Am început așa, treptat, cum am vorbit. Am lăsat băutura, am lăsat partea cu…mi-e și rușine să mai vorbesc, știți voi, cu substanțele interzise. Doamne ajută! Acum, am terminat cu astea”, a mărturisit Florin Salam.

Acum, acesta își dorește să își repare și dantura întrucât spune că vrea să poată din nou să zâmbească cum o făcea pe vremuri.

„Ușor, ușor vreau să începem cu dantura. Eu fiind solist vocal, ușor, ușor vreau să am cel mai frumos zâmbet, cum aveam înainte zâmbetul“, a precizat Florin Salam.

Sursă foto: TikTok

