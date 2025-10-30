Simona Secrier, văduva lui Mihai Constantinescu, mărturisiri emoționante la șase ani de la moartea artistului: „După plecarea lui am avut niște emoții distructive”

Simona Secrier a oferit detalii din intimitatea căsniciei cu Mihai Constantinescu, cel care i-a fost partener de viață timp de aproximativ două decenii. Artistul s-a stins din viață în octombrie 2019, la 73 de ani.

Văduva lui Mihai Constantinescu, mărturisiri emoționante la șase ani de la moartea artistului

Simona Secrier a dezvăluit ce și-au spus ea și soțul ei, Mihai Constantinescu, înainte ca artistul să se stingă din viață. Cei doi au format un cuplu vreme de mai bine de două decenii, însă și-au oficializat relația abia în 2017.

„Ultima dată nu prea se simțea foarte bine. Avea de făcut foarte multe investigații medicale, dar ultima dată îmi amintesc că ne-am trezit noaptea și mi-a spus că se simte foarte bine și mai bine ca niciodată“, a mărturisit Simona despre ultima conversație cu soțul ei, în emisiunea Spynews TV.

Mihai Constantinescu a murit pe 29 octombrie 2019, la 73 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. La șase ani de la decesul artistului, soția lui încă nu și-a recăpătat voința de a mai urca pe scenă.

„În ultima perioadă nu am mai cântat. (…) Pot, simt, dar am vrut să stau o perioadă puțin retrasă. Îmi este dor (de scenă – n.red.), dar după plecarea lui am avut niște emoții distructive și atunci am zis că trebuie să mă refac, să îmi refac sufletul“, a mai declarat Simona, potrivit Spynews.ro.

Povestea de dragoste dintre Mihai Constantinescu și Simona Secrier

Constantinescu și Secrier s-au cunoscut prin intermediul pasiunii lor pentru muzică, după ce Simona a părăsit trupa Etno și a avut nevoie de ajutor pentru a-și lansa cariera solo.

„Relația noastră este frumoasă, bazată pe foarte multă înțelepciune și înțelegere. Când fluturașii încep să zboare și vin mai rar, rămâne prietenia. Simona e o ființă blândă, e ca un fel de catalizator, tot timpul e mai moale. Eu aș vrea să fie mai acidă”, povestea artistul în trecut.

Deși au format un cuplu vreme de mai bine de 20 de ani, cei doi au fost căsătoriți doar doi ani.

„Simona reprezintă echilibrul meu sufletesc, liniștea, zahărul, sarea și piperul relației noastre și cel mai important lucru este că amândoi am știut să trecem proba timpului”, mai spunea regretatul Mihai Constantinescu.

Cine a fost prima soție a lui Mihai Constantinescu

Înainte să o cunoască pe Simona, cântărețul a fost căsătorit cu Mihaela Constantinescu, de care a divorțat în 2003.

După moartea cântărețului, Mihaela a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus fostului soț. „I-am spus că sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a dăruit”, a mărturisit Mihaela, în emisiunea „Răi da’ buni”.

