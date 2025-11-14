Cardi B, în vârstă de 33 de ani, a devenit mamă pentru a patra oară după ce a adus pe lume un băiețel. Micuțul este primul copil al artistei cu iubitul ei, Stefon Diggs. Aceasta mai are trei copii din mariajul cu Offset, două fete, Blossom și Kulture, și un băiat, Wave.

Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară

Cardi B și-a întâmpinat cel de-al patrul copil, un băiat, a confirmat reprezentantul artistei pentru People.

„Cardi este sănătoasă și fericită”, a spus reprezentatul ei.

Nou-născutul este primul copil al artistei americane cu iubitul ei, vedeta NFL Stefon Diggs.

În momentul în care a anunțat că este însărcinată, Cardi B spunea că începe un nou capitol în viața sa.

„Viața mea a fost întotdeauna o combinație de capitole diferite și anotimpuri diferite”, a scris Cardi.

„Ultimul meu capitol a fost începutul unui nou sezon. A o lua de la capăt nu este niciodată ușor, dar a meritat enorm! Am adus muzică nouă și un nou album pe lume! Un nou bebeluș în lumea mea și încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea, încă un motiv pentru a mă iubi mai mult decât orice altceva sau pe oricine altcineva, astfel încât să pot continua să le ofer copiilor mei dragostea și viața pe care le merită”, a continuat ea.

„Acest următor capitol este Eu vs. Eu! Sunt eu, împotriva tuturor obstacolelor, împotriva a tot ceea ce îmi stă în cale. Am început să mă pregătesc pentru turneu, să-mi pun corpul în ordine, să-mi pun mintea în ordine. Nimic nu mă va împiedica să vă ofer performanța vieții mele! Am învățat că m-am vindecat și iubesc femeia care am devenit! Asta înseamnă această nouă eră pentru mine și pășesc în ea mai bine ca niciodată”, a mai spus atunci Cardi B.

Primele declarații ale lui Stefon Diggs despre fiul lui

Stefon Diggs, în vârstă de 31 de ani, a dezvăluit sexul bebelușului la începutul acestei luni.

„E băiat. E suficient pentru mine”, a spus el.

„Abia aștept să-l pun să facă flotări și abdomene și să alerge”, a completat iubitul lui Cardi B.

Cardi B și Stefon Diggs ar forma un cuplu din octombrie 2024. În mai 2025 cei doi au avut prima lor apariție publică la un meci al echipelor Boston Celtics și New York Knicks de la Madison Square Garden, după luni de zile în care au participat la aceleași evenimente, dar au sosit separat.

Până în acel moment, Cardi evitase zvonurile despre o relație.

