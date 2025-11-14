Cardi B, în vârstă de 33 de ani, a devenit mamă pentru a patra oară după ce a adus pe lume un băiețel. Micuțul este primul copil al artistei cu iubitul ei, Stefon Diggs. Aceasta mai are trei copii din mariajul cu Offset, două fete, Blossom și Kulture, și un băiat, Wave.
„Ultimul meu capitol a fost începutul unui nou sezon. A o lua de la capăt nu este niciodată ușor, dar a meritat enorm! Am adus muzică nouă și un nou album pe lume! Un nou bebeluș în lumea mea și încă un motiv pentru a fi cea mai bună versiune a mea, încă un motiv pentru a mă iubi mai mult decât orice altceva sau pe oricine altcineva, astfel încât să pot continua să le ofer copiilor mei dragostea și viața pe care le merită”, a continuat ea.
„Acest următor capitol este Eu vs. Eu! Sunt eu, împotriva tuturor obstacolelor, împotriva a tot ceea ce îmi stă în cale. Am început să mă pregătesc pentru turneu, să-mi pun corpul în ordine, să-mi pun mintea în ordine. Nimic nu mă va împiedica să vă ofer performanța vieții mele! Am învățat că m-am vindecat și iubesc femeia care am devenit! Asta înseamnă această nouă eră pentru mine și pășesc în ea mai bine ca niciodată”, a mai spus atunci Cardi B.
Cardi B și Stefon Diggs ar forma un cuplu din octombrie 2024. În mai 2025 cei doi au avut prima lor apariție publică la un meci al echipelor Boston Celtics și New York Knicks de la Madison Square Garden, după luni de zile în care au participat la aceleași evenimente, dar au sosit separat.
Până în acel moment, Cardi evitase zvonurile despre o relație.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cardi B și Stefon Diggs
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.