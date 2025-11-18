De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei: „Avea vicii”

Andreea Bălan a dezvăluit unul dintre principalele motive pentru care a divorțat de George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei.

De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea au fost căsătoriți doar câteva luni și împreună au doi copii. Artista și actorul au divorțat la începutul anului 2020. În aceeași perioadă, candidatul POT la Primăria Capitalei a fost prins drogat la volan. Într-un podcast recent, cântăreața a spus despre fostul ei soț că avea vicii.

„Pentru mine a fost de viață și de moarte să mă schimb. Eu nu mai puteam continua așa. Am văzut că am rămas cu doi copii singură și că alegerile mele nu au fost potrivite pentru că unul m-a înșelat (Keo – n.red.) și am zis că nu mai iau unul așa, iau unul așa, că poate ăsta nu mă înșală, dar avea vicii (Burcea – n.red.). Aveam și doi copii și am o responsabilitate emoțională față de ele să le ofer un exemplu bun. Pentru mine a fost vital să mă schimb și să mă vindec”, a spus Andreea Bălan, în podcastul „Perspective”, găzduit de Luminița Luca.

George Burcea a recunoscut că a condus sub influența drogurilor

George Burcea a recunoscut, în emisiunea „În oglindă”, că „episodul cu stupefiante a fost real”. Actorul a spus că a fost vorba de un caz unic și că regretă ce a făcut.

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret. A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, pentru că de foarte timp sunt în tot felul de teste și tot felul de lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”, a spus actorul pentru sursa citată, în 2021.

Burcea a spus că a ajuns să consume substanțe interzise deoarece s-a simțit „abandonat”. „De asta am avut așa o scăpare”, a mai spus el.

Cu cine a format Andreea Bălan un cuplu după divorțul de George Burcea

După divorțul de Burcea, Andreea l-a cunoscut pe Tiberiu Argint, cu care a format un cuplu timp de aproximativ un an. Despre acesta, cântăreața a spus că a fost „cel mai rău dintre toți”.

„După separarea de tatăl fetițelor mele am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți. Avea un narcisism lipsit de empatie, de o duritate și de o critică… și n-am înțeles de ce am mers din rău în mai rău, în loc să fie mai bine. Atunci m-am oprit și am decis că trebuie să fiu singură. Până în punctul acela eu nu fusesem singură niciodată, ci din relație în relație. După ce am rămas singură cu un bebeluș de 11 luni și un copil de 3 ani atunci a început greul și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la mine și să plâng mult, tot ce n-am plâns ani de zile. Doar că din greșeală am mai intrat într-o relație, acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiștii lipsiți de empatie. A fost ultima mea lecție și am tras linie. Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii și carieră”, a povestit cântăreața, în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”.

Când se căsătorește Andreea Bălan cu Victor Cornea

După încă o relație eșuată, artista a decis să rămână singură un an și să se concentreze pe vindecarea ei. „Mi-am dat seama că pe carieră știu exact ceea ce am de făcut pentru că acolo am considerat că merit. Dar eu nu aveam iubire de sine pe partea personală”, a explicat, în podcastul „Perspective”.

„Nu-mi lipsește acum (nimic – n.red.). Dar dacă ne uităm în spate, despărțiri, probleme de sănătate, înșelat, vicii”, a adăugat.

Apoi l-a cunoscut pe logodnicul ei, Victor Cornea. Andreea și Victor se vor căsători în primăvara anului viitor. Artista a spus că evenimentul va avea loc după concertul ei de la Sala Palatul, din martie 2026.

