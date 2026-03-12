  MENIU  
Home > Vedete > Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. La ce dietă a apelat soția lui Mădălin Ionescu: „Nu există altă metodă”

Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. La ce dietă a apelat soția lui Mădălin Ionescu: „Nu există altă metodă”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Cristina Șișcanu a dezvăluit cum a reușit să slăbească 14 kg în doar 6 luni, fără sport sau diete complicate. Soția lui Mădălin Ionescu spune că a mizat pe un regim cu deficit caloric, mese simple și hidratare corectă.

Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni

Cristina Șișcanu a reușit să slăbească 14 kilograme în doar 6 luni, iar metoda ei este mai simplă decât te-ai aștepta. Fără diete complicate sau antrenamente epuizante, aceasta a mizat pe o regulă de bază: deficitul caloric.

„Nu există altă metodă de a slăbi decât cu deficit caloric. Adică, să mănânci mai puține calorii decât arzi. Atunci se duce grăsimea, altfel nu ai cum”, a explicat soția lui Mădălin Ionescu în mediul online.

cristina siscanu la shoppingIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Vedeta a optat pentru o abordare minimalistă. Programul său zilnic includea doar două mese principale, ambele bazate pe alimente sănătoase și bine calculate.

Primele informații despre moartea lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf. Din ce cauză ar fi decedat, de fapt, artistul
Primele informații despre moartea lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf. Din ce cauză ar fi decedat, de fapt, artistul
Recomandarea zilei

„Nu mâncam până pe la 2-3, apoi mâncam o masă: proteină, legume la grătar, salată, pește la grătar sau la cuptor. Apoi mai mâncam încă o jumătate de masă, să zic așa, mai spre seară. La fel, proteină, legumă. Nici măcar fructe nu prea am mâncat în prima perioadă, am început apoi ușor, ușor să mănânc câte un fruct. Și, normal, multă apă”, a detaliat Cristina Șișcanu.

Citește și: Câți bani au strâns Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu la nunta lor. S-a întâmplat în urmă cu 15 ani: „Un meniu a fost 120 de euro”

Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Recomandarea zilei

Citește și: Imaginea cu care Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au stârnit controverse în mediul online: „Este puțin jenant pentru o femeie”

Vedeta spune că nu face sport

Deși sportul este adesea recomandat în orice plan de slăbire, Cristina Șișcanu a recunoscut că a ales să nu facă mișcare în această perioadă.

„Fără să fac sport, pentru că dacă fac sport în timp ce țin o dietă din asta că vreau să scap de surplus, îmi este foame și îmi este greu să mă concentrez să nu mănânc, sau să nu calc strâmb și să mănânc ceva nepotrivit”, a explicat ea sincer.

Citește și: Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele inedit ales pentru fiica sa, omagiu adus lui Ozzy Osbourne

Citește și: Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: „Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap”

Totuși, a accentuat importanța unei alimentații echilibrate, chiar și atunci când porțiile sunt reduse.

„Nu ai cum să pățești ceva dacă mănânci puțin, doar că trebuie să mănânci ce trebuie ca organismul să aibă proteină, minerale, vitamine ș.a.”, a adăugat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristina Șișcanu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Fanatik
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
GSP.ro
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
„Cea mai frumoasă fată din lume”, fiica fostului internațional din Premier League, s-a logodit la 20 de ani de la fotografia-eveniment
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
TV Mania
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Citește și...
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv
Cum și-a decorat Iulia Albu vila istorică în care locuiește. Obiectul neobișnuit care a atras toate privirile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Revolut a trecut la nivelul următor: licență completă, după ani de așteptare. Ce s-a decis în Marea Britanie
Secretele Danei Săvuică pentru o siluetă impecabilă la 56 de ani. Cum își păstrează energia și echilibrul fizic și emoțional
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Holograf a dezvăluit cauza decesului lui Iulian Mugurel Vrabete: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
Holograf a dezvăluit cauza decesului lui Iulian Mugurel Vrabete: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
Iulian Mugurel Vrabete a murit. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani
Iulian Mugurel Vrabete a murit. Basistul trupei Holograf avea 70 de ani
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
Giulia Anghelescu spune adevărul despre operațiile sale estetice! Care sunt intervențiile la care a apelat: „Cea mai bună decizie pe care am luat-o...”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă
Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă
Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: "Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap"
Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: "Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap"
Olivia Steer, implicată într-un proces cu miză financiară majoră pentru un teren al familiei sale
Olivia Steer, implicată într-un proces cu miză financiară majoră pentru un teren al familiei sale
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Ce a decis Ioana Ginghină, după ce a rămas fără job-ul de la emisiunea lui Măruță: „Nu are nicio legătură cu plecatul de la Pro TV”
Observator News
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Libertatea pentru Femei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Noua tendință brutală din dating. Generația Z avertizează că este mai dureroasă decât „ghosting”
Noua tendință brutală din dating. Generația Z avertizează că este mai dureroasă decât „ghosting”
Cancerul de prostată începe cu semne discrete. Simptomele pe care medicii spun să nu le ignori niciodată
Cancerul de prostată începe cu semne discrete. Simptomele pe care medicii spun să nu le ignori niciodată
VIDEO. Un celebru realizator TV dezvăluie cum a scăpat de pușcărie după ce a omorât trei oameni / Accident tragic în urmă cu 16 ani
VIDEO. Un celebru realizator TV dezvăluie cum a scăpat de pușcărie după ce a omorât trei oameni / Accident tragic în urmă cu 16 ani
ANM dă alerta în toată țara! România, lovită de un ciclon ce va aduce un val de aer polar!
ANM dă alerta în toată țara! România, lovită de un ciclon ce va aduce un val de aer polar!
TV Mania
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton