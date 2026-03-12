Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni. La ce dietă a apelat soția lui Mădălin Ionescu: „Nu există altă metodă”

Cristina Șișcanu a dezvăluit cum a reușit să slăbească 14 kg în doar 6 luni, fără sport sau diete complicate. Soția lui Mădălin Ionescu spune că a mizat pe un regim cu deficit caloric, mese simple și hidratare corectă.

Cristina Șișcanu a slăbit 14 kilograme în 6 luni

Cristina Șișcanu a reușit să slăbească 14 kilograme în doar 6 luni, iar metoda ei este mai simplă decât te-ai aștepta. Fără diete complicate sau antrenamente epuizante, aceasta a mizat pe o regulă de bază: deficitul caloric.

„Nu există altă metodă de a slăbi decât cu deficit caloric. Adică, să mănânci mai puține calorii decât arzi. Atunci se duce grăsimea, altfel nu ai cum”, a explicat soția lui Mădălin Ionescu în mediul online.

Vedeta a optat pentru o abordare minimalistă. Programul său zilnic includea doar două mese principale, ambele bazate pe alimente sănătoase și bine calculate.

„Nu mâncam până pe la 2-3, apoi mâncam o masă: proteină, legume la grătar, salată, pește la grătar sau la cuptor. Apoi mai mâncam încă o jumătate de masă, să zic așa, mai spre seară. La fel, proteină, legumă. Nici măcar fructe nu prea am mâncat în prima perioadă, am început apoi ușor, ușor să mănânc câte un fruct. Și, normal, multă apă”, a detaliat Cristina Șișcanu.

Citește și: Câți bani au strâns Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu la nunta lor. S-a întâmplat în urmă cu 15 ani: „Un meniu a fost 120 de euro”

Citește și: Imaginea cu care Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au stârnit controverse în mediul online: „Este puțin jenant pentru o femeie”

Vedeta spune că nu face sport

Deși sportul este adesea recomandat în orice plan de slăbire, Cristina Șișcanu a recunoscut că a ales să nu facă mișcare în această perioadă.

„Fără să fac sport, pentru că dacă fac sport în timp ce țin o dietă din asta că vreau să scap de surplus, îmi este foame și îmi este greu să mă concentrez să nu mănânc, sau să nu calc strâmb și să mănânc ceva nepotrivit”, a explicat ea sincer.

Citește și: Jack Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele inedit ales pentru fiica sa, omagiu adus lui Ozzy Osbourne

Citește și: Mihai Trăistariu, confesiuni dureroase despre relaţia cu părinţii şi despre traumele din copilărie: „Îi dădea cu pumnii, după ce i-a pus perna în cap”

Totuși, a accentuat importanța unei alimentații echilibrate, chiar și atunci când porțiile sunt reduse.

„Nu ai cum să pățești ceva dacă mănânci puțin, doar că trebuie să mănânci ce trebuie ca organismul să aibă proteină, minerale, vitamine ș.a.”, a adăugat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristina Șișcanu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News