Reacții în lanț după un mesaj publicat de Crin Antonescu despre turul doi al alegerilor, care se dispută între Nicușor Dan și George Simion: „Să va fie rușine!”

Crin Antonescu a generat mii de reacții pe Facebook după ce a făcut o postare în care îl atacă pe Nicușor Dan, cel în fața căruia a ratat intrarea în turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidatul coaliției „România Înainte” a fost numit „perdant cu venin”, „copil ofticat” și autorul unui mesaj „profund manipulativ în ambalajul unei demnități calme”. Au existat însă și persoane care i-au apreciat textul.

Reacții în lanț după ce Crin Antonescu l-a atacat pe Nicușor Dan înainte de al doilea tur al alegerilor

Crin Antonescu (65 de ani) spune că „în deplină liniște sufletească”, „alege liber”, după ce a ratat intrarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, deși a fost susținut de coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, care între timp s-a destrămat. După ce PNL și UDMR au ales să-l susțină pe Nicușor Dan (55 de ani), în timp ce PSD a decis să nu susțină pe niciunul dintre candidați, Antonescu a publicat un mesaj în care îl atacă pe Nicușor Dan. Demersul nu a fost privit deloc cu ochi buni.

În postarea sa, Crin Antonescu a spus că el este unicul pierzător al alegerilor, și nu partidele care l-au sprijinit în campanie. Antonescu spune apoi că, „la capătul zilei, atât le-am spus eu românilor: ceva mai puțin decât Nicușor Dan”.

„Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare și «sistem». Dacă ar merge la dl. Dan, ar fi bune

„Nu știu câte din voturile pentru mine au fost pentru că așa au zis PSD, PNL, UDMR. Nu știu câte voturi aș fi luat dacă nu eram împreună cu amintiții. Eu vorbesc aici cu cei care m-au votat pe mine, cel care am fost și sunt. Cei care știu că eram singurul candidat din afara «sistemului», orice accepțiune i-am da”, a continuat.

„Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare și «sistem». Dacă ar merge la dl. Dan, ar fi bune, ar fi stabilitate și mobilizare întru «salvarea țării». Dacă trebuie să mai «salvăm» țara, încă o dată (a câta?), cot la cot cu Băsescu, cu Pleșu, cu «m**e PSD» în primul tur și cu «săriți PSD» în turul 2, o salvăm”, este un alt pasaj din postare.

„Am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă «salvare» a țării”

În încheiere, Crin Antonescu a spus că, „în deplină liniște sufletească”, astăzi „alege liber”. Antonescu susține că are „dreptul că nu fie luat în turmă pentru o nouă «salvare» a țării”.

„Azi, în deplină liniște sufletească, aleg liber. Am plecat 10 ani, n-am cerut și n-am luat nimic de la «sistem». Am venit când mi s-a spus că ar fi nevoie de mine. Chiar era. Oamenii au crezut altfel. Respect. Dar am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă «salvare» a țării. Între demagogi de joasă speță care urmează să distrugă România mea și securistoizii (aceiași + dl. Nicușor, new entry) care – ajutați la «hei-rup» de atâția oameni de bună credință – o distrug de 20 de ani, am propria mea alegere. Dar e a mea. Nu mă luați voi cu arcanul mobilizării generale.

Fiți liniștiți, prietenii mei, atâția câți veți fi. Vom vorbi ca oamenii. Liberi, nu captivi în stupiditatea propagandei. Vă iubesc. Pe curând!”, a concluzionat Crin Antonescu pe Facebook.

Reacții negative în lanț după mesaj

Numele lui Nicușor Dan este menționat de trei ori în postarea lui Antonescu, în timp ce contracandidatul primarului Capitalei, respectiv președintele AUR George Simion (38 de ani), nu este adus în discuție deloc. Acest lucru i-a dezamăgit pe unii dintre cei care l-au votat.

„Ești o floare, ești un crin, ești perdantul cu venin. Când țara are de ales între un golan și un intelectual, matale ataci intelectualul. Cine o fi ticălosul aici…”, a comentat cineva.

„Deci iubiți țara și o salvați doar dacă îi puteți fi președinte? Altfel nu vă interesează? Știți foarte bine care e direcția corectă pentru România. Faptul că nu o spuneți și celor care au avut încredere în dvs. arată ce fel de caracter aveți”, a scris altcineva.

„Sună a copilul acela ofticat care își ia mingea și pleacă acasă și nu îl mai interesează nimic. Apres moi, le deluge… (După mine, potopul…)”, a fost un alt mesaj.

„Să va fie rușine!”

„Ce să înțeleagă votanții din postare? Având în vedere că l-ați pomenit pe Nicușor în sens negativ… Să înțeleg că mai bine Simion? Nu văd nimic negativ la adresa lui Simion? Cel puțin nu direct, nu i-ați scris numele. V-am votat deoarece am crezut că sunteți cel mai potrivit în acest moment pentru funcția de președinte. Dacă vă pasă de cei care v-au votat, vă rog fiți mai explicit! Eu cred că e nevoie să dați alegătorilor dvs. o direcție. Chiar vreau să știu PE CINE alege Crin Antonescu în 18 mai!”, a comentat o altă persoană.

„Și eu l-am votat și nu mă interesează ce votează Crin Antonescu, am creier și pot judeca”, a reacționat altcineva la comentariul de mai sus.

„Economia țării se prăbușește și dvs. îl atacați pe Nicușor Dan. Să va fie rușine! V-aș fi votat cu două mâini dacă ajungeați în turul 2, și eu și Nicușor și milioane de alți români, iar dvs. acum veniți cu un mesaj ambiguu în care lăsați de înțeles că ori Nicușor ori Simion e totuna. Nu e totuna! E un referendum între România modernă, democratică și europeană și România naționalistă și izolaționistă. Iar dvs. rămâneți neutru, ce rușine!”, a fost un alt mesaj.

„Crin se poziționează ca un observator distins, deasupra noroiului”

„Mesajul lui Crin Antonescu e bine scris, dar profund manipulativ în ambalajul unei demnități calme. Se prezintă ca un om liber, «deasupra sistemului», dar în esență folosește o retorică dezinformatoare prin insinuări și echivalențe false. Iată câteva observații:

«Sunt singurul candidat din afara sistemului» – Fals și ironic. A fost susținut de PSD, PNL, UDMR, adică exact sistemul politic pe care pretinde că îl critică. Dacă Nicușor Dan e un «new entry» în «sistem», atunci ce este Crin, care a fost în miezul lui timp de decenii? Echivalența dintre Nicușor Dan și George Simion – Este cea mai periculoasă parte a mesajului. Crin insinuează că între un om care a apărat în instanță patrimoniul României și un om care a făcut scandal cu jandarmii e vreo echivalență. Nu e. Unul apără Europa și democrația, celălalt o vrea în flăcări. «Nu mă luați cu arcanul mobilizării generale» – E un mod șiret de a delegitima votul civic, responsabil, într-un moment crucial. E ok să nu-l susțină pe Nicușor, dar ar fi cinstit să spună clar cu cine votează. Altfel, își lasă susținătorii în ceață și ajută, voit sau nu, extrema dreaptă. «Nu mă luați cu salvarea țării» – Dacă nu acum, atunci când? Mesajul vine exact în momentul când salvarea democratică a țării chiar e pe masă. Ori alegem un om integru, ori deschidem ușa haosului și unei alianțe pro-ruse.

În concluzie, e un mesaj poetic, dar cinic. Crin se poziționează ca un observator distins, deasupra noroiului, dar alege să nu-și asume nicio responsabilitate morală într-un moment de răscruce”, a fost părerea altcuiva.

A primit și reacții pozitive

Mesajul lui Antonescu a avut și reacții pozitive.

„Mesajul tău e greu, dar onest. Apreciez faptul că nu arunci vina în stânga și-n dreapta, ci o asumi. Asta spune multe despre caracter. Ai ales să fii liber, chiar dacă asta înseamnă uneori să mergi împotriva curentului. Într-o vreme în care toți caută vinovați, tu cauți sens. Și nu ți-ai pierdut demnitatea. Poate că #istoria va înțelege mai târziu ce ai încercat să faci. Sau poate nu. Dar cei care știu cine ești cu adevărat, vor rămâne aproape. Cu respect și luciditate. Pe curând!”, a comentat cineva.

„Mesajul dvs. este binevenit și nu ne dezamăgește. Ați putea fi modelul tinerilor politicieni și sper să se întâmple acest lucru: caracter, asumare, verticalitate și principii ferme. Îmi doresc să rămâneți, cumva, prezent în viață publică. Vocea dvs. este necesară”, a fost un alt mesaj.

