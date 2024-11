„Am fost un prost” / „Am greșit!” Influencerii regretă că l-au susținut pe Călin Georgescu în campania prezidențială. Cum au fost convinși să îl promoveze

După ce au început să iasă la iveală declarațiile halucinante ale candidatului independent Călin Georgescu, aflat pe locul 1 în primul tur al prezidențialelor, influencerii și internauții au început să realizeze că susținerea lui a fost o greșeală.

Influencerii regretă că l-au susținut pe Călin Georgescu

Antreprenorul Ștefan Mandachi, cunoscut în mediul online datorită unui podcast pe care îl realizează a ieșit public și a recunoscut că a greșit susținându-l pe Georgescu pentru că nu a verificat toate declarațiile acestuia și nu s-a informat mai bine cu privire la activitatea sa înainte de a vota.

„Am greșit întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, împotriva sistemului, vot anti-partid”, a spus Mandachi.

Un alt influencer de pe TikTok, Alex Stremiteanu, a recunoscut că a fost păcălit pentru a-l susține pe Călin Georgescu și spune că regretă că s-a implicat în campania de promovare a sa. Acesta spune că a primit un brief pentru a face o campanie prin care să explice cât de important este mersul la vot.

„Am luat pare la campania de promovare a domnului Călin Georgescu. Am fost un prost. Înainte de a arunca cu comentarii de hate sau cu ce vreți voi, vreau să stați până la finalul clipului ca să înțelegeți cum s-a ajuns în punctul ăsta și să înțelegeți de ce am fost prost”, a declarat influencerul la începutul clipului video postat pe TikTok.

„În momentul în care am acceptat această campanie cu echilibru și verticalitate, ca orice campanie, vine la pachet cu un brief. Pentru cine nu știe ce înseamnă un brief, este un fel de manual de instrucțiuni al campaniei, ce trebuie să faci în acea campanie. În acest brief era menționat faptul că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre candidați și că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre partide. Zic, mamă, perfect. Eu și așa nu mă bag în politică, nu este punctul meu forte.

Tot în brief se menționa faptul că scopul este ca noi să creștem awareness-ul asupra ideii că este important ca oamenii să meargă la vot. Și zic, bă, perfect, iau campania, sunt de acord cu asta, chiar e important ca fiecare om să meargă la vot pentru că fiecare vot contează. Mă bag. Tot în acest brief era menționat faptul că trebuie ca noi să spunem câteva caracteristici pe care ni le dorim de la viitorul președinte, câteva calități. Avea acolo exemple sau aveai liber arbitru să spui care sunt calitățile pe care tu le dorești de la viitorul președinte.

Acesta a inserat apoi un fragment din clipul de promovare pe care l-a făcut el pentru Călin Georgescu, în care a enumerat câteva calități pe care și le dorește el de la viitorul președinte: ‘O să votez o persoană care simt că este deschisă la minte și care are o gândire fresh și actualizată și care e de acum, din 2024, nu din era dinozaurilor. O să votez o persoană care îmi dă de înțeles că nu are nimic cu minoritățile și că este pro-minorități și că încearcă să facă lucruri bune pentru aceste minorități’” – a mai spus influencerul.

