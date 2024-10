Ioana Ginghină, cuprinsă de frici după divorțul de Alexandru Papadopol: „Am fost sigură că o să pierd casa”. Cum l-a cunoscut pe actualul soț

Ioana Ginghină a oferit detalii noi despre cum i s-a schimbat viața după divorțul de Alexandru Papadopol, despre cum a fost cucerită de actualul soț, dar și despre relația dintre acesta din urmă și fiica ei, Ruxandra.

Ioana Ginghină, dezvăluiri despre divorț, soț și fiică

Ioana Ginghină (47 de ani) și Alexandru Papadopol (49 de ani) au divorțat la sfârșitul anului 2018, după 13 ani de căsnicie. În toamna anului următor, Ioana și-a refăcut viața alături de Cristi Pitulice (44 de ani), cu care s-a căsătorit în toamna anului trecut. Invitată în podcastul lui Jorge, Ioana a vorbit despre cum a prins aripi după despărțirea de actor, despre fiica lor, Ruxandra, dar și despre actualul mariaj.

Ioana Ginghină a oferit detalii rare despre relația dintre ea și fiica ei, dar și dintre soțul ei și Ruxandra. Cristi Pitulice a cunoscut-o pe Ruxandra Papadopol când adolescenta avea 10 ani. Acum, Ruxi are 16 ani și își dorește mai multă libertate din partea mamei sale. Dacă Ioanei îi reproșează că nu o înțelege, când vine vorba de tatăl vitreg are o cu totul abordare, mult mai calmă.

„El se implică prea mult, din punctul meu de vedere. Câteodată mi-e frică să nu-i sară țandăra (Ruxandrei – n.red.). Ea e foarte respectuoasă, ei niciodată nu s-au certat. Câteodată el îi mai zice câte una și mi-e frică. El face lecții cu ea. Soțul meu e foarte deștept și știe de toate, de la matematică, fizică, chimie. Nu s-au certat niciodată, asta este fericirea mea”, a povestit Ioana Ginghină, în podcastul „Vorba lu’ Jorge”.

Cristi Pitulice are o relație specială cu fiica actriței, Ruxandra

Actrița nu credea, atunci când a divorțat de Alexandru Papadopol, că va găsi un bărbat care să-i iubească fiica. Pe lângă temele pe care le fac împreună, zi de zi, Cristi îi pregătește micul dejun Ruxandrei și o duce la școală în București, ei locuind în afara Capitalei. Cristi Pitulice este un bărbat bun la toate și un sprijin real pentru soția lui, susține Ioana Ginghină.

„Mă simt utilă și iubită. E un bărbat de casă, pe cale de dispariție. Știe să facă de toate. Noi avem grădină de legume pe care el o întreține”, a mai povestit actrița, pentru sursa citată.

Cum s-au cunoscut Ioana Ginghină și Cristi Pitulice

Cristi Pitulice și Ioana Ginghină s-au cunoscut în primăvara anului 2019, când actrița încă nu anunțase public divorțul. Cristi a contactat-o pe Ioana pentru a-l ajuta cu un proiect dedicat copiilor, pe care îl organiza la acea vreme. Atunci nu s-a întâmplat nimic între ei, deși Ioana l-a plăcut. În toamna aceluiași an s-au revăzut cu ocazia aceluiași proiect.

Știind că a divorțat, Cristi a făcut primul pas. „Sunt de modă veche. Nu sunt atât de feministă încât să fac primul pas”, a explicat Ioana.

Conversând în mediul online, actrița l-a întrebat pe actualul soț ce vin au băut atunci când s-au întâlnit a doua oară, într-un grup mai mare, iar Cristi i-a cerut adresa și a venit cu vinul acasă la ea.

Ioana Ginghină, cuprinsă de frici după divorțul de Alexandru Papadopol

În continuarea interviului, Ioana Ginghină a vorbit despre divorțul de Alexandru Papadopol deoarece foarte multe femei îi cer sfaturi pe rețelele sociale în această privință.

„O experiență de genul te face foarte puternică. Nu e clișeu. Ca femeie cu un copil ai impresia că nu te vei descurca niciodată singură. Mi-a fost frică. Când a plecat Alexandru am fost sigură că o să pierd casa, nu aveam banii să plătesc jumătate de casă. Era clar, pierd tot ce-am construit în viața asta. Credeam că am casă, familie, copil și aveam senzația că am rămas eu și copilul”, a mai declarat actrița, pe YouTube.

După ce a început să câștige bani și și-a permis jumătate din casa ei, actrița a povestit că a început să prindă aripi. Acum nu mai există nimeni care să o poată răni așa cum a fost rănită atunci.

„Am prins niște aripi odată cu faptul că am văzut că mă descurc și de ce sunt în stare să fac în câteva luni încât am zis: «Jos pălăria!». (râde) A fost un proces în care am plâns, am jelit, am date-uit (ieșit la întâlniri – n.red.) Am mers la psiholog de când mi-a zis Alexandru că vrea să divorțeze până a venit pandemia. După nu am mai simțit nevoia. Aveam tot felul de frici, de singurătate, cu Ruxi. Mi-era frică să nu vină o vreme când va vrea să stea cu taică-su și mă va renega și ancora mea în momentul acela era ea. După era gura lumii. Când îți refaci viața? Când aia? Cum? De ce?”, a mai spus Ioana.

Actrița vrea să devină europarlamentar

În încheierea podcastului, Ioana Ginghină a spus și unde s-ar vedea peste mai mulți ani.

„La Europarlamentare. (râde) Am intrat în politică de vreo cinci ani. Sunt un pic mai în față acum și nu se știe niciodată. M-am gândit dacă mi-ar plăcea ceva în politică și mi-ar plăcea europarlamentar. Peste 10 ani mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să fac niște chestii prin țară încă vreo câțiva ani și după să mă fac europarlamentar”, a încheiat actrița.

