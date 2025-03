Donald Trump vrea să schimbe termenii în acordul cu Ucraina pentru a obține ceva „mai mult”. Ce își dorește liderul SUA

Acordul între Kiev și Washington privind resursele naturale ale Ucrainei nu a fost încă finalizat, deoarece președintele SUA, Donald Trump, caută să schimbe termenii înțelegerii pentru a obține un „acord mai mare și mai bun”, a informat CBS News pe 4 martie.

Potrivit mai multor surse ale CBS News, termenii acordului ar urma să fie schimbați, Donald Trump dorindu-și să obțină „mai mult” în urma unei înțelegeri cu Ucraina.

Acordul minuțios negociat era programat să fie semnat pe 28 februarie, dar acel plan a fost deraiat după o ciocnire publică între Trump și Zelensky, lăsând nesigură soarta acordului. După ce SUA a sistat asistența militară pentru Kiev, Zelensky a emis o declarație în care a numit conflictul „regretabil” și și-a reafirmat disponibilitatea de a semna acordul cu minerale.

Reuters a raportat că acordul era de așteptat să fie semnat pe 4 martie, dar această afirmație a fost contestată de oficialii americani și nici un acord nu a fost încheiat marți. CBS News nu a clarificat ce termeni vrea Trump să fie renegociați, notează kyivindependent.com.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, 4 februarie 2025, că este pregătit să coopereze cu administrația Trump pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia. La rândul său, Donald Trump a declarat în fața Congresului american că Ucraina este gata să semneze acordul referitor la resursele sale minerale.

„Echipa mea și cu mine suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a președintelui Trump pentru a ajunge la un acord de pace durabile. Suntem gata să cooperăm rapid pentru a pune capăt războiului, iar prima fază ar trebui să presupună eliberarea prizonierilor și încheierea unui armistițiu aerian – adică interdicție asupra rachetelor, dronelor cu rază lungă de acțiune și atacuri asupra infastructurii energetice și civile, precum și un armistițiu similar pe mare – în condițiile în care și Rusia va proceda întocmai”, a precizat Zelenski într-o postare pe X.

