Cum arăta Patricia de la „Casa iubirii” înainte de intervențiile estetice. Imaginile cu ea au stârnit un val de reacții în online

Patricia de la „Casa iubirii”, sezonul 4, se numără printre concurentele care au apelat la intervenții estetice în trecut. Tânăra și-a făcut o rinoplastie și și-a mărit buzele, dar nu a exagerat cu aceste proceduri, dorindu-și un look proaspăt și cât mai natural.

Cum arăta Patricia de la „Casa iubirii” înainte de intervențiile estetice

Patricia Coțe, pe numele complet, este artistă, cântă muzică de petrecere și a intrat în competiția „Casa iubirii”, sezonul 4, pentru a-și găsi jumătatea. Deși este de doar câteva săptămâni în emisiunea matrimonială, se află deja într-un scandal de amploare. Ea i-a captat interesul lui Moldo chiar de la început, care până atunci părea dedicat în totalitate Iasminei. Iată că nu a trecut mult până când Patricia a reușit să-i pice cu tronc, determinându-l să o uite pe Iasmina.

După ce a decis să participe în „Casa iubirii”, pe rețelele de socializare au început să circule mai mute imagini cu mai vechi cu ea, de pe vremea când nu își făcuse nicio ajustare la nivelul feței. Patricia și-a modificat forma nasului și a buzelor, iar diferențele sunt vizibile. Vezi în GALERIA FOTO din articol cum arăta Patricia de la „Casa iubirii” înainte de intervențiile estetice.

Cine este Patricia de la „Casa iubirii”

Patricia are 24 de ani, este din Zalău, dar locuiește de 6 ani în București. Ea este artistă, cântă muzică de petrecere, și este zodia Scorpion. Patricia a dezvăluit că motivul principal pentru care a ales să participe la competiție matrimonială a fost dorința de a-și găsi jumătatea.

„Motivul pentru care am venit aici este acela de a-mi găsi jumătatea. Nu prea am avut noroc în dragoste. Nu am făcut alegerile potrivite, din păcate, și îmi asum. Dar sunt încrezătoare și sunt convinsă că este cineva pentru sufletul meu, pentru că sunt o persoană foarte iubăreață, romantică, empatică, credincioasă, liniștită” – a spus Patricia.

Discutând despre aspectele mai dificile ale personalității sale, Patricia a admis că perfecționismul și mândria sunt printre trăsăturile care o caracterizează. Ea a menționat că procesul de iertare nu este întotdeauna ușor pentru ea, mai ales în situațiile legate de trădare, pe care le consideră greu de depășit.

„Sunt perfecționistă, uneori orgolioasă. Iert puțin mai greu, depinde. De exemplu, nu prea pot să trec peste trădare”- a explicat tânăra, citată de Kanal D.

Patricia de la „Casa iubirii” nu a avut noroc în dragoste

Patricia a împărtășit detalii despre trecutul său sentimental, mărturisind că a trecut printr-o experiență dureroasă, fiind trădată de partenerul său cu o prietenă apropiată. Cu toate acestea, ea a demonstrat putere și maturitate, reușind să depășească momentul și să meargă mai departe.

Patricia a trecut prin trei relații importante, însă ultimele două s-au destrămat din cauza geloziei manifestate de partenerii săi. Aceste experiențe au marcat-o, dar au contribuit și la formarea perspectivei sale asupra relațiilor.

„Nu acceptau meseria mea, faptul că sunt plecată noaptea, că filmez lângă băieți” – a spus ea.

