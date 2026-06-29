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Horoscop 29 iunie – 5 iulie cu Cristina Demetrescu: Trei zodii câștigă bani și patru zodii dau lovitura în dragoste

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Cristina Demetrescu a adus vești astrologice importante la „Vorbește Lumea”. Între 29 iunie și 5 iulie, Mercur retrograd în Rac și Jupiter în Leu anunță schimbări majore în dragoste, carieră și dezvoltare personală.

Horoscop Cristina Demetrescu: 29 iunie – 5 iulie: Schimbări majore

Cristina Demetrescu a dezvăluit previziunile astrologice pentru săptămâna 29 iunie – 5 iulie pentru fiecare zodie în parte, într-o nouă ediție „Vorbește Lumea”. Perioada este marcată de două evenimente astrologice majore care promit schimbări semnificative pentru fiecare zodie.

Începând cu 29 iunie, Mercur retrogradează în zodia Racului, influență ce va dura trei săptămâni. Această mișcare astrală ne îndeamnă să reflectăm asupra trecutului, să regăsim rădăcinile familiei și să rezolvăm situații lăsate în urmă. Pot apărea momente de melancolie sau dificultăți de concentrare, dar intuiția și creativitatea ne vor fi aliați valoroși.

Pe 30 iunie, Jupiter intră în zodia Leului, unde va rămâne timp de un an și o lună, oferind oportunități de creștere și afirmare personală. Acest tranzit susține iubirea, proiectele artistice și curajul de a ieși în evidență, iar armonia cu Saturn din Berbec amplifică stabilitatea și șansele de succes.

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Cum este influențată fiecare zodie în parte

Berbec

Zodia Berbec începe o etapă intensă, plină de evenimente majore. Poate fi vorba despre o poveste de dragoste neașteptată, apariția unui copil sau un succes profesional. Amintirile din trecut au puterea de a declanșa aceste schimbări.

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Taur

Pentru Tauri, astrele indică o perioadă favorabilă investițiilor imobiliare și schimbărilor legate de locuință. Eforturile financiare pot aduce beneficii pe termen lung, mai ales dacă familia se extinde.

Gemeni

Comunicarea este cheia pentru Gemeni în această săptămână. Fie că este vorba despre scris, predat sau activitate online, creativitatea atinge un vârf. După retrogradarea lui Mercur, se deschid oportunități pentru achiziționarea unei mașini noi.

Rac

Racii pot culege roadele investițiilor personale și profesionale. Cei care încă nu au făcut acest pas sunt încurajați să negocieze salarii mai bune sau să transforme pasiunile în surse de venit.

Leu

Leii au parte de una dintre cele mai favorabile perioade din ultimii ani. Este momentul ideal pentru proiecte îndrăznețe, investiții semnificative și planuri de suflet. Emoțiile de la începutul săptămânii se transformă rapid în oportunități pentru afirmare.

Fecioară

Vindecarea emoțională este tema principală pentru Fecioare. Conflictele interioare pot fi depășite, iar discreția în viața personală devine o prioritate. Este posibilă apariția unei iubiri secrete sau a unor informații păstrate sub tăcere.

Balanță

Balanțele își extind cercul de prieteni și descoperă oameni care le pot influența pozitiv. Proiectele creative începute din pasiune au șanse mari să atragă susținere și apreciere.

Scorpion

Pentru Scorpioni, perioada aduce șanse importante de afirmare profesională. Cei cu obiective clare pot face pași decisivi către succes, iar în viața personală sunt favorizate căsătoriile și extinderea familiei.

Săgetător

Astrele îi încurajează pe Săgetători să exploreze noi orizonturi prin călătorii, studii sau publicarea unor proiecte. Totuși, este important să evite cheltuielile impulsive dictate de emoții.

Capricorn

Capricornii beneficiază de o perioadă excelentă pentru consolidarea situației financiare. Revizuirea bugetului și valorificarea unor proprietăți mai vechi pot aduce câștiguri semnificative.

Vărsător

Pentru Vărsători, relațiile și parteneriatele sunt favorizate. Căsătoriile, semnarea contractelor importante și chiar rezolvarea proceselor sunt susținute de astre. Atenția sporită la sănătate este, însă, esențială.

Pești

Peștii primesc vești bune în plan profesional și sentimental. Schimbările de carieră, afacerile proprii și oportunitățile de muncă în străinătate sunt favorizate, iar surprizele romantice nu întârzie să apară.

O săptămână sub semnul schimbărilor

Săptămâna 29 iunie – 5 iulie aduce energii intense, în care trecutul și viitorul se întâlnesc. Cristina Demetrescu oferă claritate și ghidare pentru cei care caută răspunsuri și inspirație în această perioadă de transformare.

Foto: Shutterstock.com

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