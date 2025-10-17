Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel.

Cătălin „Tomată” Gheorghe și Michelle Ciubuc au devenit părinți

Cătălin „Tomată” Gheorghe și Michelle Ciubuc au devenit părinții unui băiețel. Michelle a publicat primele imagini cu fiul ei în mediul online.

„Dragoste pură pentru acest îngeraș”, a scris Michelle Ciubuc în dreptul primelor imagini cu bebelușul ei.

Pentru Michelle acesta este primul copil, în timp ce soțul ei mai are o fiică, Anastasia, în vârstă de 7 ani, din fosta relație cu Elena Băsescu, fiica fostului președinte al României, Traian Băsescu.

Cuplul a aniversat un an de căsnicie în septembrie

Afaceristul Cătălin „Tomată” Gheorghe și medicul anestezist Michelle Ciubuc și-au oficializat relația la sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, după o logodnă de doi ani. Cununia civilă a fost restrânsă, iar nașii cuplului sunt Ion și Anca Biriș, patronii unui club exclusivist din Capitală.

Nunta cuplului a avut loc tot într-un cadru restrâns, în Marbella, Spania. La eveniment au participat doar familia și prietenii apropiați.

Cine este Michelle Ciubuc

Michelle Ciubuc este medic anestezist în București. Tânăra provine dintr-o familie înstărită. Tatăl ei, Dorian Ciubuc, este un important dezvoltator, potrivit Cancan.ro. Omul de afaceri deține o clădire de birouri în zona de nord a Bucureștiului, în valoare de cinci milioane de euro.

