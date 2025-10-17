Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel.

Cuplul a aniversat un an de căsnicie în septembrie
Afaceristul Cătălin „Tomată” Gheorghe și medicul anestezist Michelle Ciubuc și-au oficializat relația la sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, după o logodnă de doi ani. Cununia civilă a fost restrânsă, iar nașii cuplului sunt Ion și Anca Biriș, patronii unui club exclusivist din Capitală.
Nunta cuplului a avut loc tot într-un cadru restrâns, în Marbella, Spania. La eveniment au participat doar familia și prietenii apropiați.
Michelle Ciubuc este medic anestezist în București. Tânăra provine dintr-o familie înstărită. Tatăl ei, Dorian Ciubuc, este un important dezvoltator, potrivit Cancan.ro. Omul de afaceri deține o clădire de birouri în zona de nord a Bucureștiului, în valoare de cinci milioane de euro.
Foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.