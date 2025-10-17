Nelu Cortea, dezvăluiri rare despre căsnicia cu soția lui, Elena, cu ocazia aniversării lor de 20 de ani de relație: „Am trecut prin sărăcie, prin tristețe, emoții, despărțire și probleme de toate felurile”

Nelu Cortea a oferit detalii rare despre căsnicia cu soția lui, Elena, cu ocazia aniversării lor de 20 de ani de relație.

Nelu Cortea, declarație de dragoste pentru soția lui, Elena, după două decenii de relație

Pe 10 octombrie, Nelu Cortea a împlinit 40 de ani. În aceeași zi, el și soția lui, Elena, au aniversat două decenii de relație. Cu această ocazie, comediantul i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă partenerei lui de viață.

„Azi fac 40, dar tot azi fac 20 de când împart totul cu femeia asta. Nu e o relație perfectă, ne certăm, ne împăcăm. Am trecut prin sărăcie, prin tristețe, emoții, despărțire și probleme de toate felurile. Dar de fiecare dată ne-am susținut și am ajuns la un nivel de comunicare și sinceritate la care îmi era greu să cred că voi ajunge cu cineva”, și-a început Nelu Cortea mesajul.

„Luptăm fiecare pentru fericirea celuilalt, și asta, pentru noi, e cel mai important”

În continuarea postării, prezentatorul de la „The Ticket” mai spune că pentru el și pentru Elena cel mai important este că zi de zi luptă pentru fericirea celuilalt. Comediantul mai este de părere și că el și soția lui sunt în cel mai frumos punct al relației lor. În plus, Cortea se așteaptă ca mariajul lui să fie din ce în ce mai frumos odată cu trecerea anilor.

„Nu o să zic că e sufletul meu pereche, sau că suntem făcuți unul pentru celălalt, pentru că, sincer, nu știu dacă e așa și nici nu mă interesează să fie așa. Luptăm fiecare pentru fericirea celuilalt, și asta, pentru noi, e cel mai important. Evoluăm în fiecare zi, și învățăm lucruri despre noi în continuare. Nu o să vă dau sfaturi de relație, pentru că ce funcționează la noi, cel mai probabil nu o să funcționeze la fel pentru voi. Nu o să zic «să fim așa pentru restul vieții», pentru că viitorul e incert chiar și la digestia unei shaorme. Cert e că suntem în cel mai bun punct al relației noastre, și cred că o să ne fie și mai bine. La Mulți Ani, Elena Cortea! Love u long time!”, a încheiat actorul.

Câți copii au împreună

Nelu și Elena Cortea formează un cuplu din 10 octombrie 2005 și sunt căsătoriți din 16 august 2014. Perechea are doi copii împreună, o fiică, Laura, în vârstă de 10 ani, și un fiu, Amun Ioan, în vârstă de 8. Elena Cortea este mai mare cu doi ani decât soțul ei și este coregrafă.

