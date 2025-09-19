Îndrăgita actriță și celebrul regizor au hotărât să pună capăt relației lor care a început în urmă cu trei ani. Anunțul a fost făcut chiar de Monica Bellucci și Tim Burton, printr-un mesaj comun, transmis AFP.
„Cu mare respect și afecțiune reciprocă am decis să ne despărțim”, au spus ei într-un comunicat comun.
Relația Monicăi Bellucci cu regizorul Tim Burton a început în urmă cu trei ani după ce s-au cunoscut la Festivalul Lumière din Lyon. Cei doi s-au îndrăgostit rapid unul de celălalt, devenind un cuplu îndrăgit.
În iunie 2023, Monica Bellucci anunța că formează un cuplu cu Tim Burton, care este cu șapte ani mai mare ca ea. Îndrăgita actriță a fost căsătorită în trecut cu Vincent Cassel și cuClaudio Carlos Basso.
Un an mai târziu, Tim Burton i-a oferit un rol Monicăi Bellucci în „Beetlejuice”, în care a jucat alături de Winona Ryder și Jenna Ortega. Atunci, actrița itașiană a descris propunerea ca fiind un „cadou” oferit de partenerul său de viață.
Deși au ales să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor, cei doi au avut câteva apariții împreună la evenimente publice.
Cei doi au fost văzuți ultima dată împreună pe 25 iulie, la Festivalul de Film de la Giffoni, Italia, când păreau a fi uniți și îndrăgostiți.
Înaintea acestei relaţii, regizorul Tim Burton a fost căsătorit cu artista de origine germană Lena Gieseke (1987-1991) şi a avut apoi două relaţii de lungă durată, cu actriţele Lisa Marie Smith (1993-2001) şi Helena Bonham Carter (2001-2014) – cu cea din urmă având şi doi copii.
