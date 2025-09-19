Monica Bellucci și Tim Burton s-au despărțit după o relație de trei ani. Cei doi și-au anunțat separarea vineri, 19 septembrie.

Monica Bellucci și Tim Burton s-au despărțit

Îndrăgita actriță și celebrul regizor au hotărât să pună capăt relației lor care a început în urmă cu trei ani. Anunțul a fost făcut chiar de Monica Bellucci și Tim Burton, printr-un mesaj comun, transmis AFP.

„Cu mare respect și afecțiune reciprocă am decis să ne despărțim”, au spus ei într-un comunicat comun.

Pe de altă parte, cei doi au preferat să păstreze private motivele despărțirii.

Relația Monicăi Bellucci cu regizorul Tim Burton a început în urmă cu trei ani după ce s-au cunoscut la Festivalul Lumière din Lyon. Cei doi s-au îndrăgostit rapid unul de celălalt, devenind un cuplu îndrăgit.

Citește și: Monica Bellucci a slăbit 18 kilograme cu o dietă inventată de ea

Citește și: Theo Rose, despre schimbările extreme din viața ei profesională și amoroasă: „M-am îndrăgostit și asta înseamnă adrenalină”

„Cadoul” oferit de Tim Burton actriței

În iunie 2023, Monica Bellucci anunța că formează un cuplu cu Tim Burton, care este cu șapte ani mai mare ca ea. Îndrăgita actriță a fost căsătorită în trecut cu Vincent Cassel și cu Claudio Carlos Basso.

Un an mai târziu, Tim Burton i-a oferit un rol Monicăi Bellucci în „Beetlejuice”, în care a jucat alături de Winona Ryder și Jenna Ortega. Atunci, actrița itașiană a descris propunerea ca fiind un „cadou” oferit de partenerul său de viață.

Citește și: Ioana Ginghină, dezvăluiri din timpul divorțului de Alexandru Papadapol. Cine i-a fost aproape zi de zi

Citește și: Ce spune Delia despre adolescenții care consumă droguri la festivaluri: „Nu am copii, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii, dar cred că…”

Deși au ales să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor, cei doi au avut câteva apariții împreună la evenimente publice.

Cei doi au fost văzuți ultima dată împreună pe 25 iulie, la Festivalul de Film de la Giffoni, Italia, când păreau a fi uniți și îndrăgostiți.

Înaintea acestei relaţii, regizorul Tim Burton a fost căsătorit cu artista de origine germană Lena Gieseke (1987-1991) şi a avut apoi două relaţii de lungă durată, cu actriţele Lisa Marie Smith (1993-2001) şi Helena Bonham Carter (2001-2014) – cu cea din urmă având şi doi copii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Monica Bellucci și Tim Burton

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News