Mira, urare pentru Mihai Bendeac care s-a viralizat. Actorul a împlinit 43 de ani

Mihai Bendeac a împlinit 43 de ani, iar urările au curs pe rețelele de socializare. Actorul a primit un cadou inedit de la mama lui: un tablou cu portretul său, iar mulți alți cunoscuți, fani și artiști i-au făcut urări frumoase. Printre aceștia s-a numărat și Mira, cântăreața pentru care se știe că Bendeac are o mare pasiune. Iată ce i-a scris Mira.

Ce urare i-a făcut Mira lui Mihai Bendeac

Mihai Bendeac a făcut cunoscută simpatia lui pentru cântăreața Mira. Actorul a împlinit 43 de ani și a primit o mulțime de urări pe rețelele de socializare.

Actorul este extrem de iubit, așa că a primit o mulțime de mesaje și urări. Dintre acestea, două s-au remarcat.

Cea a mamei sale, care i-a pictat un potret detaliat actorului drept cadou de ziua lui, dar și urarea pe care i-a făcut-o Mira, cântăreața pentru care Bendeac și-a afirmat simpatia în repetate rânduri.

„La mulți ani, Mihai! Te iubim”, a scris Mira la postarea lui Mihai Bendeac, în care acesta spunea că este recunoscător pentru tot ce trăiește.

Fanii au reacționat rapid și comentariul cântăreței a strâns rapid peste 5.000 de aprecieri și continuă să fie apreciat de fanii celor doi, viralizându-se.

Mihai Bendeac, afinitate pentru Mira

Mihai Bendeac a recunoscut, pe vremea când era jurat la iUmor, că Mira este una dintre cele mai atrăgătoare femei din România.

Cei doi au devenit prieteni în timp, iar recent, cu ocazia aniversării cântăreței, actorul i-a lăsat un comentariu neașteptat.

„La mulți ani! Să ne fie bine amândurora și să ne bucurăm de copilașul pe care urmează să-l avem împreună! Vom fi o familie minunată! Te iubesc!”, i-a scris Bendeac cântăreței.

Actorul a împlinit 43 de ani și a postat câteva fotografii pe Instagram, alături de un text în care spunea că este mulțumit și recunoscător pentru tot ce are și tot ce trăiește.

„#43 Am ales să pun aceste fotografii pentru a exprima faptul că așa am trăit lately. În microbuz, camere de hotel, cinematografe. Chiar și azi, sunt la Cluj, cu un spectacol. Mă bucur că m-a prins această vârstă într-un haos și alături de mii de oameni. Asta spune multe.

Mereu preferam singurătatea in apropierea zilei mele de naștere. În continuare iubesc singurătatea dar… A fost/este mai bine așa în momentul ăsta. Mulțumesc pentru cadou.

Mă simt cool la această vârstă. Bărbat. În sfârșit! Mulțumesc pentru urări deși o să-mi fie imposibil să apuc să le citesc pe toate. Vă pup pe hemogramă și vă iubesc și eu cum știu și cum pot”, a scris Mihai Bendeac, pe Instagram.

