Mira, urare pentru Mihai Bendeac care s-a viralizat. Actorul a împlinit 43 de ani

Mihai Bendeac a împlinit 43 de ani, iar urările au curs pe rețelele de socializare. Actorul a primit un cadou inedit de la mama lui: un tablou cu portretul său, iar mulți alți cunoscuți, fani și artiști i-au făcut urări frumoase. Printre aceștia s-a numărat și Mira, cântăreața pentru care se știe că Bendeac are o mare pasiune. Iată ce i-a scris Mira.
Cea a mamei sale, care i-a pictat un potret detaliat actorului drept cadou de ziua lui, dar și urarea pe care i-a făcut-o Mira, cântăreața pentru care Bendeac și-a afirmat simpatia în repetate rânduri.
„#43 Am ales să pun aceste fotografii pentru a exprima faptul că așa am trăit lately. În microbuz, camere de hotel, cinematografe. Chiar și azi, sunt la Cluj, cu un spectacol. Mă bucur că m-a prins această vârstă într-un haos și alături de mii de oameni. Asta spune multe.
Mereu preferam singurătatea in apropierea zilei mele de naștere. În continuare iubesc singurătatea dar… A fost/este mai bine așa în momentul ăsta. Mulțumesc pentru cadou.
Mă simt cool la această vârstă. Bărbat. În sfârșit! Mulțumesc pentru urări deși o să-mi fie imposibil să apuc să le citesc pe toate. Vă pup pe hemogramă și vă iubesc și eu cum știu și cum pot”, a scris Mihai Bendeac, pe Instagram.
